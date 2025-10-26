Nâng cao hiệu quả kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em

Ngày 24/10, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ)” do Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai chủ trì thực hiện.

Đề tài do TS. Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai làm Chủ nhiệm. Thay mặt nhóm nghiên cứu Đề tài, Thạc sĩ Lê Văn Quang, Viện trưởng VKSND Khu vực 13, tỉnh Đồng Nai đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và nội dung cơ bản của Đề tài. Theo đó, bằng các phương pháp khoa học, nhóm nghiên cứu Đề tài đã đề ra các nội dung về tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến Đề tài và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; cơ sở lý luận về công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát điều tra (KSĐT) các vụ xâm hại tình dục trẻ em; thực trạng, ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) từ năm 2016 đến hết năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá đúng thực trạng công tác THQCT các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước của VKSND tỉnh Bình Phước (cũ) nay là VKSND tỉnh Đồng Nai; đưa ra số liệu cụ thể của tình hình tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2016 đến hết năm 2022 để so sánh, cũng như đánh giá đúng thực trạng công tác THQCT, KSĐT các tội xâm phạm tình dục trẻ em của VKSND hai cấp tỉnh Bình Phước (cũ). Từ đó, nhóm nghiên cứu đã xác định những yêu cầu và đề xuất các giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao trách nhiệm của VKSND hai cấp tỉnh Đồng Nai trong công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ nay là tỉnh Đồng Nai; làm cơ sở để hoàn thiện về mặt lý luận, cũng như thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới,

Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em của VKSND hai cấp tỉnh Bình Phước (cũ); các kiến nghị như: về chế độ đãi ngộ, cơ sở vật chất; kiến nghị công tác phòng ngừa tội xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai; kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự; pháp luật hình sự như: sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để làm rõ định nghĩa như thế nào về “giao cấu” và “các hành vi quan hệ tình dục khác”;và “hành vi dâm ô”; các yếu tố cấu thành tội phạm sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm theo Điều 147 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025, quy định nghiêm cấm hành động lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc trẻ em dưới 16 tuổi tham gia vào việc trình diễn khiêu dâm……

Các ý kiến phản biện, nhận xét của Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm Đề tài. Theo đó, Đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ, phạm vi nghiên cứu gắn liền với Thuyết minh chi tiết của Đề tài đã được phê duyệt, có ý nghĩa chiến lược đối với cả công tác nghiên cứu khoa học cũng như trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Về mặt thực tiễn, những nội dung nghiên cứu của Đề tài sẽ góp phần cung cấp luận cứ khoa học một cách khách quan, rõ ràng, minh bạch làm cơ sở cho các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai nói chung và các cơ quan tiến hành tố tụng; các cơ quan có liên quan trong phạm vi cả nước nói riêng áp dụng trong thực tiễn để giải quyết các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em cũng như góp phần tạo chuyển biến nhận thức của KSV, lãnh đạo VKSND các cấp nhằm nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác THQCT...

TS. Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến tại phiên họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, sự nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai trong công tác nghiên cứu khoa học. Ông Phong đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài vào áp dụng trong thực tiễn. Kết quả đánh giá, Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua Đề tài khoa học “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ) nay là tỉnh Đồng Nai” của VKSND tỉnh Đồng Nai đạt loại xuất sắc.

Ban Chủ nhiệm Đề tài chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, TS. Nguyễn Quốc Hân, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, Chủ nhiệm Đề tài bày tỏ lời cảm ơn tới Hội đồng nghiệm thu và cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề tài và triển khai các giải pháp đã đề xuất; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THQCT, KSĐT các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.