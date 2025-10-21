Bí thư Thành uỷ Trần Lưu Quang: ‘TPHCM và Đồng Nai là hàng xóm gần gũi, thân thiết’

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, hiện nay TPHCM và Đồng Nai là hàng xóm với nhau rất gần gũi, thân thiết, trong buổi làm việc về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương, chiều 21/10.

Chiều 21/10, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.

Lãnh đạo TPHCM và tỉnh Đồng Nai tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết tỉnh Đồng Nai vinh dự đón tiếp đoàn lãnh đạo TPHCM đến làm việc về phát triển kết nối hạ tầng cho hai địa phương và của vùng Đông Nam Bộ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn TPHCM lan tỏa kinh nghiệm để Đồng Nai được tiếp thu, học tập vận dụng vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, tạo bước ngoặt về hạ tầng hình thành không gian phát triển liên thông.

Sơ đồ 18 cầu lớn kết nối TPHCM và Đồng Nai.

Theo ông Vũ Hồng Văn, tỉnh Đồng Nai có sân bay Long Thành nằm ở cực tăng trưởng lớn phía Nam. Nếu không tận dụng thời cơ sẽ đánh mất cơ hội nên tỉnh mong muốn bàn bạc giữa hai địa phương có lộ trình rõ ràng để đồng bộ hạ tầng giao thông. "Sự phát triển ở khu vực sân bay Long Thành và hệ thống giao thông gắn với cảng biển, dịch vụ… sẽ tạo ra sự phát triển của đất nước mang tầm vóc quốc tế" - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai nhìn nhận.

Tại buổi làm việc, phía tỉnh Đồng Nai báo cáo, đề xuất TPHCM hai nội dung trọng tâm gồm: Thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, khai thác sớm nhất, đặc biệt các dự án kết nối sân bay Long Thành. Ngoài ra, nghiên cứu bổ sung các dự án kết nối mới phù hợp với tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới đảm bảo linh hoạt thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn tối ưu hóa lợi thế sân bay Long Thành cũng như định hình không gian kinh tế liên hoàn, bền vững…

Phía TPHCM cho biết, sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành siêu đô thị có hạ tầng giao thông kết nối giữa TPHCM và Đồng Nai rất lớn.

Cụ thể, đường bộ hiện có 45 trục đường bao gồm vành đai, cao tốc, quốc lộ… Trong đó có 14 tuyến đường kết nối hiện hữu, 13 tuyến đường đang đầu tư và 18 tuyến đang nghiên cứu đầu tư.

Về tuyến đường sắt giữa TPHCM - Đồng Nai có 5 tuyến gồm: tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến tỉnh Đồng Nai; tuyến đường sắt đô thị số 3 Bà Rịa - Vũng Tàu; tuyến đường sắt quốc gia Biên Hòa - Vũng Tàu; tuyến đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép; tuyến đường sắt quốc gia Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngoài ra, TPHCM và Đồng Nai còn có 9 tuyến xe buýt liên tỉnh và 79 tuyến xe khách liên tỉnh để vận tải hành khách công cộng hằng ngày. Đường thủy có 12 bến khách ngang sông, chủ yếu là sông Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho rằng, hiện nay TPHCM và Đồng Nai là hàng xóm rất gần gũi, thân thiết. Sau sáp nhập, TPHCM và tỉnh Đồng Nai đều có quy mô lớn hơn, tiềm năng, lợi thế lớn hơn nhưng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn. "TPHCM và Đồng Nai có nhiều điều để chia sẻ, để hợp tác vì sự phát triển chung của cả hai địa phương. Hội nghị hôm nay không chỉ là kết nối giao thông mà điều quan trọng hơn là kết nối nghĩa tình, kết nối mong muốn, khát vọng của cả hai địa phương, mong muốn hai địa phương cùng phát triển, vượt qua trở ngại trước đây" - Bí thư Thành uỷ TPHCM chia sẻ và theo ông hai địa phương cần chia sẻ kế hoạch cụ thể cần phải làm gì, đặc biệt là những vướng mắc lớn và có định hướng để cùng tháo gỡ. Trong đó, cần chú ý đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông, nhất là giá đền bù giữa hai địa phương có sự chênh lệch như thế nào để định hướng giải quyết.

Tại buổi làm việc UBND TPHCM và UBND Đồng Nai thống nhất giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác triển khai dự án kết nối giao thông.

Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng quy chế, chức năng, kế hoạch hoạt động, ưu tiên dự án khả thi cao, phân khai danh mục trọng điểm giai đoạn 2026-2030, bảo đảm thống nhất theo chỉ đạo của lãnh đạo hai bên.