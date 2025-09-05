Nam thủ khoa gây bất ngờ khi chọn trái ngành để khởi nghiệp

SVO - Trần Mạnh Hà - nam sinh được biết đến với thành tích tốt nghiệp thủ khoa ngành Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là quyết định rẽ hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới so với chuyên ngành học xuất sắc của mình.

Cú rẽ trái ngành của nam thủ khoa

Chia sẻ về hành trình học tập trong suốt 4 năm Đại học, Mạnh Hà tiết lộ việc trở thành thủ khoa không nằm trong kế hoạch ban đầu. Anh cho biết mình không đặt quá nhiều áp lực vào việc học, thay vào đó dành phần lớn thời gian cho việc đi làm thêm. “Đối với mình, việc học khá dễ dàng, có lẽ do bản thân có tư duy nhanh. Mình học để hiểu chứ không học thuộc lòng. Thậm chí có những môn mình chỉ ôn vỏn vẹn 5 tiếng trước khi thi”, Hà chia sẻ.

Thủ khoa Trần Mạnh Hà đã dám phá bỏ lối mòn, biến kiến thức thành tư duy để ứng dụng vào thực tế.

Cơ duyên với thương mại điện tử đến với Hà vào cuối năm thứ ba, khi anh nhận lời kinh doanh online sách tham khảo cùng một người anh làm trong ngành xuất bản. Với tư duy thực tế, Mạnh Hà nhận thấy đây là một cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng và quyết định chuyển hướng ngành nghề từ đó.

Bài học “xương máu” từ khởi nghiệp

Quá trình khởi nghiệp của Mạnh Hà không hề trải hoa hồng. Anh phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ việc tự học, tự tìm hiểu mọi thứ trên mạng cho đến việc phải đánh đổi thời gian, sức khỏe và thậm chí là cả tiền bạc. “Có những lúc mình phải ăn mì gói cả tuần vì không có tiền. Mình cũng nhận ra rằng, khi khởi nghiệp, đừng sợ mất tiền và đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào việc sẽ nhận lại ngay lập tức”, Hà nói.

Song song với việc học, Mạnh Hà đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, dám lựa chọn ngành nghề phù hợp và yêu thích hơn để khởi nghiệp thay vì đi theo lối mòn ngành học.

Chính những kinh nghiệm quý báu này đã giúp Hà tích lũy được kiến thức và kinh nghiệm thực chiến để sau này làm việc tại một công ty thương mại điện tử. Hiện tại, anh đang là chuyên viên thương mại điện tử sở hữu kiến thức và tư duy thị trường nhất định.

Khi được hỏi về châm ngôn sống, Mạnh Hà không ngần ngại chia sẻ hai câu nói tâm đắc nhất: “Nếu bạn không có con đường, bạn phải tự tạo ra con đường” và “Nếu bạn không biết bước ngay bây giờ, thế giới đã bỏ xa bạn cả cây số rồi”.

Những câu nói này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình đặc biệt của anh. Mất bố từ nhỏ, Mạnh Hà sống trong sự yêu thương của bà cùng các anh chị em. Anh luôn tự nhủ phải nỗ lực không ngừng nghỉ. “Khi mình bước ra khỏi vòng tay gia đình, không ai quản lý mình cả, thì mình phải biết bước thật nhanh. Phải vượt qua những người cùng trang lứa bằng tất cả nguồn lực của mình. Khi còn một vạch máu, mình vẫn sẽ cố gắng”, Mạnh Hà chia sẻ đầy mạnh mẽ.

Sức mạnh nội tại và ý chí vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn chính là “động lực vàng” giúp Mạnh Hà (đứng bên trái) vượt qua tất cả và không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

Cũng chính tư duy này đã giúp Mạnh Hà không ngủ quên trên chiến thắng, kể cả khi anh đạt được thành tích thủ khoa. Anh cho rằng, thành tựu lớn nhất là khi bản thân đặt tâm huyết vào một điều gì đó và gặt hái được kết quả.

Với câu chuyện thực tế của mình, Mạnh Hà khẳng định, con đường đi đến thành công không nhất thiết phải là con đường đã được định sẵn. Quan trọng là bạn dám bước đi, dám đánh đổi và không ngừng học hỏi để tạo ra con đường của riêng mình.

(Ảnh: NVCC)