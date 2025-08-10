Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam thanh niên đánh tới tấp cô gái ở sảnh chung cư tại Hà Nội: Nguyên nhân xô xát là gì?

Linh Lê

HHTO - Tối 9/8, tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) đã xảy ra vụ hành hung nghiêm trọng khi một nam thanh niên liên tục đánh, đá vào một phụ nữ trẻ ngay trước mặt nhiều người khiến dư luận phẫn nộ.

Bị tấn công giữa sảnh chung cư

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 22h35' ngày 9/8, chị N.T.T (SN 1997, cư dân sinh sống tại chung cư) đang đứng chờ thang máy tại tòa B1 thì bị một nam thanh niên xăm trổ được xác định là Đ.C.T. (SN 1994) - sống cùng tòa nhà, tiến lại gần. Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ tát, đấm liên tiếp vào mặt và đầu chị T., rồi dùng chân đá mạnh vào bụng chị.

60-0840.jpg
(Ảnh cắt từ camera an ninh tại sảnh chung cư)

Vụ việc xảy ra ngay trước mặt nhiều người, trong đó có cả trẻ nhỏ. Một số người chứng kiến tỏ ra hoảng loạn, song chỉ khi bảo vệ tòa nhà xuất hiện, hành vi bạo lực mới dừng lại.

Công an tạm giữ đối tượng

Ban quản trị chung cư cho biết, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa trẻ em. Khi hai phụ huynh gặp nhau tại sảnh, lời qua tiếng lại đã dẫn đến hành vi bạo lực. Người đàn ông trong clip được xác định là người thuê căn hộ tại tòa nhà.

anh-trong-bai-1-1009.jpg
(Ảnh cắt từ camera an ninh tại sảnh chung cư)

Khoảng 0 giờ ngày 10/8, gia đình đã đưa người phụ nữ bị đánh đến Công an phường trình báo sự việc. Người phụ nữ bị hành hung bị đau tay, chóng mặt. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Phương Liệt đã có mặt, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera và triệu tập đối tượng liên quan. Cho đến sáng 10/8, người đàn ông trong clip đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm hành vi côn đồ, bảo đảm an toàn cho cư dân và giữ gìn trật tự an ninh chung cư. Hiện vụ việc tiếp tục được làm rõ.

ec42d78c-d0cf-4dc2-a01a-3dd726be07bb.png
Linh Lê
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#bạo hành #chung cư Sky Central #Hà Nội #bạo lực nữ giới #xã hội #vụ việc #bạo hành nữ

