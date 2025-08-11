Nam sinh lớp 7 giành HCB tại Đấu trường AIMO 2025: Nếu đam mê Toán học, hãy thử sức và nỗ lực!

“Mình cảm thấy rất vui vì đã cố gắng hết sức và giành được Huy chương Bạc,” Nguyễn Tấn Thịnh - cậu bạn 2K12 đến từ trường THCS và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. Đây không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn là minh chứng cho quá trình rèn luyện bền bỉ của Thịnh, cùng tình yêu Toán học được vun đắp từ những ngày còn bé.

Niềm tự hào khi đại diện Việt Nam giành thắng lớn ở Nhật Bản

Vòng chung kết cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 được tổ chức ở Nhật Bản, cũng là lần đầu tiên Nguyễn Tấn Thịnh đặt chân đến đất nước mặt trời mọc. Cậu bạn không giấu được sự hào hứng khi kể lại: “Thời tiết ở Nhật hơi nóng nhưng không khí rất trong lành, đường phố sạch sẽ và có nhiều danh lam thắng cảnh khiến mình rất ấn tượng".

Chuyến đi tới Nhật lần này đã đem đến rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho Thịnh.

Là một thành viên của đoàn đại diện Việt Nam tham gia thi đấu, cậu bạn đến từ TP.HCM vừa lo lắng, vừa hào hứng. Đến khi được xướng tên lên nhận chiếc Huy chương Bạc, Tấn Thịnh mới thở phào nhẹ nhõm và không giấu nổi niềm vui, sự tự hào khi góp phần làm nên thành tích chưa từng có của đoàn Việt Nam. "Tham gia cuộc thi AIMO lần này, mình thấy ít áp lực hơn vì cuộc thi uy tín và được tổ chức chỉn chu hơn những cuộc thi khác, Ban tổ chức cũng dành sự quan tâm đặc biệt chu đáo cho mọi cá nhân trong đoàn" - Thịnh chia sẻ thêm.

Nguyễn Tấn Thịnh là một trong 7 xuất sắc giành được Huy chương Bạc tại AIMO 2025.

Không chỉ là một cuộc thi, đây còn là cơ hội giúp cậu bạn làm quen với những người bạn đồng trang lứa có chung niềm đam mê môn Toán. Thịnh còn cùng các bạn khám phá các khu vui chơi: “Mình tranh thủ cùng các bạn thăm thú cảnh đẹp, đặc biệt là Disneyland ở Tokyo. Cả nhóm chơi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thử đủ các trò, giảm bớt phần nào sự căng thẳng sau thời gian thi".

Tình yêu Toán học được gieo mầm từ sớm

Để đạt được thành tích tại AIMO 2025, Nguyễn Tấn Thịnh bày tỏ lợi thế lớn nhất của mình là niềm đam mê với môn Toán. Từ thuở nhỏ, cậu bạn đã được mẹ truyền cảm hứng theo đuổi môn học này, kiên trì hướng dẫn và định hướng theo con đường chuyên Toán. Nhờ nền tảng vững chắc ấy, quá trình ôn luyện cho AIMO đối với Thịnh không phải là những ngày học khô khan, mà là một hành trình thử thách đầy hứng khởi. Vậy nên khi được hỏi về một bí kíp nào đó cho ngôi vô địch, cậu bạn chỉ bày tỏ rằng hãy bền bỉ, kiên trì theo đuổi những con số: "Nếu bạn có ý định tham dự cuộc thi AIMO trong tương lai, nếu bạn thật sự đam mê môn Toán, hãy thử sức và cố gắng hết mình để không phụ lòng những người đã ủng hộ bạn trên con đường chinh phục bộ môn này".

Sự ủng hộ của phụ huynh và thầy cô là động lực giúp cậu bạn theo đuổi môn Toán.

Bên cạnh niềm say mê học Toán, Nguyễn Tấn Thịnh cũng là một học sinh năng động. Cậu bạn chơi cầu lông khá cừ, thích bóng đá và bóng rổ. Lớp Thịnh thậm chí còn giành chức vô địch bóng đá trong trường, mang lại cho cậu thêm nhiều trải nghiệm thú vị ngoài giờ học.

Hành trình giành Huy chương Bạc tại AIMO 2025 khép lại với nhiều cảm xúc, nhưng cũng mở ra cho Nguyễn Tấn Thịnh những cơ hội mới để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và khám phá tri thức. Thành tích này chắc chắn sẽ là động lực để cậu bạn vững bước trên con đường học tập, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.