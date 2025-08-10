Nam sinh Hà Nội giành chiến thắng với số điểm ngoạn mục tại Olympia 25

HHTO - Với màn thể hiện xuất sắc ở cả bốn phần thi, Lê Đức Minh (trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) ghi tên mình vào cuộc thi Tháng 1 - Quý 4 với 360 điểm.

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chào đón sự tranh tài của các thí sinh: Vũ Mai Trang (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Lê Đức Minh (trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Cao Long (trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM) và Hoàng Minh Khanh (trường THPT Kinh Môn, Hải Phòng).

Đội hình lên sóng cuộc thi tuần này. Nguồn: Fanpage Đường Lên Đỉnh Olympia

Ở phần thi Khởi động, Đức Minh xuất sắc vươn lên dẫn đầu Đoàn leo núi với 100 điểm, bỏ xa 3 bạn thí sinh còn lại. Cao Long và Mai Trang có cùng số điểm là 50, tạm xếp cuối là Minh Khanh với 30 điểm.

Sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải đi tìm từ khóa gồm 7 chữ cái. Ngay khi hàng ngang gợi ý đầu tiên lộ diện, các bạn đã nhanh chóng nhìn thấy một góc hình ảnh khá quan trọng. Ngay lập tức, Đức Minh, Cao Long và Mai Trang đã lần lượt nhấn chuông trả lời từ khóa. Nam sinh Hà Nội vô cùng tự tin trả lời đáp án "Tân Trào" và giành chiến thắng, tiếp tục nắm giữ vị trí dẫn đầu với 160 điểm.

Đức Minh xuất sắc giành chiến thắng tại phần thi thứ hai.

Ở phần thi Tăng tốc, các thí sinh đã tận dụng cơ hội để gia tăng số điểm rất nhanh, đặc biệt là Cao Long và Mai Trang. Kết thúc 4 câu hỏi, Đức Minh vẫn bảo vệ vị trí dẫn đầu với 290 điểm, xếp sau là Cao Long với 170 điểm, Mai Trang theo sau với 140 điểm, về cuối là Minh Khanh với 60 điểm.

Vòng thi Tăng tốc diễn ra thuận lợi với 4 thí sinh.

Tại phần thi Về đích, Đức Minh chọn gói 3 câu 20 điểm. Nam sinh Hà Nội chỉ trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên, giành thêm 20 điểm. Hai câu hỏi sau dù không trả lời được nhưng cũng không bị mất điểm. Đức Minh kết thúc với 310 điểm.

Cao Long lựa chọn 3 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, nam sinh không trả lời được và để mất 20 điểm vào tay Đức Minh. Nam sinh rất nỗ lực trả lời hai câu hỏi sau nhưng chưa thể đưa ra đáp án đúng, kết thúc với 150 điểm.

Mai Trang lựa chọn 20-20-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Nữ sinh trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, ghi thêm 20 điểm. Câu hỏi số hai của nữ sinh đã bị mất điểm vào tay của Cao Long. Vì không đưa ra câu trả lời chính xác nên Mai Trang bị trừ còn 110 điểm.

Mai Trang kết thúc phần thi với 110 điểm.

Minh Khanh chọn gói 20-30-20 điểm. Câu hỏi đầu tiên Khanh để mất 20 điểm vào tay Mai Trang, câu hỏi số hai để mất 30 điểm vào tay Đức Minh, giúp nam sinh có thêm 30 điểm. Ở câu hỏi cuối cùng có ngôi sao hy vọng, nữ sinh đã gỡ gạc lại điểm số với câu trả lời đúng, có thêm 40 điểm.

Sau cùng, chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 đã thuộc về thí sinh Lê Đức Minh (trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội) với 360 điểm.

Đức Minh giành chiến thắng với 360 điểm.

Đứng hạng nhì với 170 điểm là Nguyễn Cao Long (trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP.HCM), Vũ Mai Trang (trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) xếp thứ ba với 130 điểm và Hoàng Minh Khanh (trường THPT Kinh Môn, Hải Phòng) về cuối với 50 điểm.