Nam Phi bác bỏ đe dọa cấm dự G20 của Tổng thống Trump

TPO - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa bác bỏ đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng sẽ loại Pretoria khỏi hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2026, đồng thời nhắc lại việc Nam Phi là thành viên sáng lập của nhóm này.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: AP)

Washington tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra dưới sự chủ trì của Nam Phi tại Johannesburg từ ngày 22-23/11 vừa qua, trong bối cảnh Tổng thống Trump cáo buộc chính phủ với người da đen chiếm đa số của Nam Phi phân biệt đối xử với người da trắng.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Nam Phi sẽ không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Florida vào năm tới, vì nước này đã từ chối bàn giao chức chủ tịch luân phiên G20 cho đại diện Đại sứ quán Mỹ có mặt tại lễ bế mạc hội nghị vừa qua.

Pretoria khẳng định đã bàn giao chức chủ tịch cho một quan chức của Đại sứ quán Mỹ.

“Nam Phi là và sẽ luôn là một thành viên đầy đủ, tích cực và xây dựng của G20”, Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh trong bài phát biểu thông điệp quốc gia ngày 30/11.

Ông cũng lên án tuyên bố mà nhà lãnh đạo Mỹ lặp lại nhiều lần, rằng Nam Phi đang gây ra “tội diệt chủng đối với người Afrikaner” – hậu duệ của những người Hà Lan đến Nam Phi định cư, và tịch thu đất đai của người da trắng. Nhà lãnh đạo Nam Phi gọi đó là “thông tin sai lệch trắng trợn”.

Tổng thống Ramaphosa nhấn mạnh, bất chấp rạn nứt ngoại giao, nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội dân sự của Mỹ vẫn tham gia tích cực vào các sự kiện liên quan tới G20 tại Johannesburg vào tháng 11.

“Chúng tôi trân trọng những mối quan hệ mang tính xây dựng đó và sẽ tiếp tục làm việc trong khuôn khổ G20”, Tổng thống Ramaphosa nói, thể hiện mong muốn của Pretoria về duy trì đối thoại.