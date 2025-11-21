Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam Phi huy động 3.500 cảnh sát, trực thăng và chó nghiệp vụ bảo vệ thượng đỉnh G20

Bình Giang

TPO - Cảnh sát và quân đội Nam Phi triển khai một cuộc diễu hành với sự tham gia của trực thăng, lực lượng chó nghiệp vụ và đội hình mô-tô, nhằm phô diễn sức mạnh trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg vào cuối tuần này.

nam-phi.jpg
Nam Phi huy động thêm 3.500 cảnh sát và đặt quân đội trong trạng thái sẵn sàng trước và trong Hội nghị thượng đỉnh G20. (Ảnh: Reuters)

Nam Phi điều động thêm 3.500 cảnh sát và đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, dưới sự chỉ huy của hệ thống tình báo và tác chiến quốc gia - cơ chế phối hợp các lực lượng cảnh sát, quân đội và cơ quan tình báo để đảm bảo an ninh cho những sự kiện lớn.

Hội nghị khai mạc ngày 22/11 và kéo dài 2 ngày, dự kiến có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ hơn 40 quốc gia, cùng lãnh đạo các tổ chức đa phương như: Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế và Tổ chức Thương mại thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không tham dự thượng đỉnh G20, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đi xuống trong thời gian gần đây vì chính sách liên quan đến người da trắng.

nam-phi-2.jpg
nam-phi-3.jpg
Chiến dịch dọn dẹp và sửa chữa quy mô lớn được triển khai ở Johannesburg trước khi Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra. (Ảnh: AP)

Chính quyền Johannesburg cũng triển khai chiến dịch sửa chữa, dọn dẹp quy mô lớn để khắc phục hạ tầng hư hỏng, vấn đề vốn kéo dài nhiều năm qua tại thành phố lớn nhất Nam Phi.

Tuần trước, Tổng thống Cyril Ramaphosa tham gia chiến dịch. Ông mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh lá và trực tiếp dọn dẹp ở Soweto, khu vực cách địa điểm tổ chức hội nghị vài kilomet.

Bình Giang
AP
