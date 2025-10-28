Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Nam giáo viên làm giả văn bản của tỉnh để tạo uy tín với cấp trên

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Ngày 28/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Duy (SN 1986, trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai), giáo viên môn Tin học, Công nghệ và Thể dục Trường THCS Yên Thái để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan công an, do muốn được Ban giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao, Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến công tác kiểm tra tại trường.

13884.jpg
Đối tượng Trần Đình Duy. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 15/10, Duy lên mạng tải Công văn số 1620/UBND-VX ngày 26/8 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm học 2025-2026, sau đó chỉnh sửa nội dung, tạo thành Công văn số 1903/UBND-VX ngày 15/10 với nội dung “kiểm tra thí điểm việc quản lý, thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”.

Sau khi “chế” xong văn bản, Duy gửi cho Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thái và nói rằng mình có quan hệ với cấp trên, có thể “can thiệp” để đoàn kiểm tra không đến làm việc tại trường.

13883.jpg
Tài liệu mà đối tượng tự "chế". Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Hai ngày sau, Duy tiếp tục tạo ra Công văn số 1921/UBND-VX giả mạo UBND tỉnh Lào Cai, với nội dung “đính chính” công văn trước, khẳng định không kiểm tra Trường THCS Yên Thái.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
