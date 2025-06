Giả văn bản UBND tỉnh An Giang để lừa góp vốn khai thác cát

TPO - Do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, một người đàn ông ở Đồng Tháp đã làm giả văn bản của UBND tỉnh An Giang để lừa đảo góp vốn khai thác cát với số tiền hàng tỷ đồng.

Ngày 1/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng N.H.L. (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". N.H.L. bị phát hiện làm giả nhiều văn bản của UBND tỉnh An Giang để lừa đảo.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng có dấu hiệu làm giả tài liệu liên quan đến hoạt động cấp phép khai thác mỏ cát trên địa bàn.

Ngày 29/5, N.H.L. bị bắt giữ tại phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở tại Đồng Tháp của L., lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều tài liệu liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Tại cơ quan công an, L. khai, do nợ nần, túng quẫn nên nảy sinh ý định giả mạo văn bản của UBND tỉnh An Giang, tạo dựng nội dung cho phép công ty của mình khai thác cát để gọi vốn.

Tin tưởng lời L., hai người đã ký hợp đồng góp vốn tổng cộng 3,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa ai kịp chuyển tiền thì L. bị bắt giữ.