Xử lý vụ án làm giả con dấu, tài liệu để chiếm đoạt nhà

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của vợ chồng ông Triệu Hoài Phong và bà Võ Chế Quyên, trú tại 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ (phường 2, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) phản ánh sự việc: Lợi dụng việc vợ chồng ông Phong muốn bán căn nhà số 243 đường Trường Chinh (quận 12, TP.HCM), một số đối tượng đã vờ xem giấy tờ rồi đánh tráo bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà này. Sau đó, các đối tượng trên làm giả giấy tờ, thủ tục để chuyển nhượng căn nhà này cho người khác. Sau khi vợ chồng ông Phong tố giác sự việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra theo quy định pháp luật. Tuy nhiên đến nay vợ chồng ông Phong chưa nhận được thông tin tiếp theo về vụ việc trên. Ngày 5/6/2023, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản hồi âm đến báo Tiền Phong, cho biết: Hiện vụ án đang được Phòng PC02 (Đội 8), Công an TP.HCM thụ lý. Do vậy, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chuyển đơn của ông Phong, bà Quyên đến Phòng PC02 để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; và thông báo kết quả đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để theo dõi.

2. Đơn của các hộ dân, trú tại tổ dân phố Kem, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng, Bắc Giang) tố cáo việc bị thu hồi đất thổ cư để nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 284 (đoạn qua địa phận tổ dân phố Kem) nhưng không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của cấp có trách nhiệm. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản hồi âm, cho biết: Ngày 10/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn (số 1010) giao Thanh tra tỉnh dựa trên căn cứ pháp lý để xem xét, làm rõ nội dung đơn nói trên của các hộ dân. Nay UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 1010; báo cáo kết quả và kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp giải quyết theo quy định.

3. Đơn của anh Hoàng Văn Hiệp, trú tại số nhà 5, ngõ 112 phố Nguyên Xá (phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đề nghị công an phường Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) điều tra, thu hồi lại chiếc xe máy của anh để tại phòng trọ của bạn tại đường Nguyễn Khang (phường Yên Hoà) bị mất trộm. Ngày 5/6/2023, Công an phường Yên Hoà có văn bản (số 190) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của anh Hiệp, Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, tiến hành xác minh nguồn tin, truy xét đối tượng và đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ trộm cắp tài sản này tới Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.