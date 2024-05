Hai bảo vệ tố bị đánh 'hội đồng' tại hầm chung cư

TPO - Hai bảo vệ bị đánh "hội đồng" tại chung cư Park View Tower thuộc phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, sau đó họ đã làm đơn tố giác gửi Công an phường Vĩnh Hưng và Công an quận Hoàng Mai, nhưng đến nay đã 4 tháng vẫn chưa nhận được văn bản trả lời.

Cụ thể, ngày 14/5, ông Trần Đức Dũng, công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Phát trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội có đơn gửi báo Tiền Phong cho biết, cả hai ông (Trần Đức Dũng) và ông Nguyễn Xuân Tú được Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Phát giao nhiệm vụ tuần tra, giám sát, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật liên quan tại khu vực đỗ xe ô tô tầng hầm B2, tòa nhà Park View Tower.

Tuy nhiên, vào khoảng từ 15h -16h ngày 18/1, khi cả ông Dũng và ông Tú đang làm nhiệm vụ, thì bất ngờ một số kẻ lạ mặt xuất hiện tại tầng hầm B2, tòa nhà Park View Tower tấn công, đánh đập. Theo tố cáo của nạn nhân, trong nhóm người nêu trên có một cư dân tòa nhà.

Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và thông qua công tác quản lý của tòa nhà, thông tin từ các cư dân xác định, hầu hết các đối tượng tham gia vào vụ việc đều không phải là cư dân của tòa nhà (ngoại trừ ông N.V.T., cư dân của toà nhà).

Theo trình bày của ông Trần Đức Dũng, ông không có bất kỳ xung đột nào với nhóm người lạ mặt, cũng không có mâu thuẫn gì với ông N.V.T. “Tuy nhiên các đối tượng cùng ông N.V.T., thể hiện hành vi đe dọa, lăng mạ và tấn công tôi, giống như đám côn đồ”, ông Dũng nêu.

Sau sự việc xảy ra, ông Dũng và Tú đã có đơn trình báo, tố giác gửi Công an phường Vĩnh Hưng và Công an quận Hoàng Mai kèm theo tài liệu chứng cứ để họ tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Tuy nhiên, hai nạn nhân cho biết, đến nay đã 4 tháng, ông Dũng và ông Tú đều chưa nhận được văn bản phản hồi từ cơ quan công an.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đức Dũng cho biết, ngoài chúng tôi, Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Phát cũng có đơn gửi cơ quan công an về sự việc nêu trên từ tháng 1/2024, nhưng đến nay tất cả đều chưa nhận được phản hồi từ cơ quan công an.

Ngày 14 và 15/5, PV Tiền Phong đã liên lạc, nhắn tin tới Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhằm tìm hiểu quá trình tiếp nhận, xử lý tin tố giác của công dân từ phía cơ quan chức năng, song đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm từ vị lãnh đạo này.

Theo đó, PV liên lạc với một lãnh đạo Công an TP Hà Nội để đề cập đến sự việc trên, và được hướng dẫn "liên lạc, nhắn tin trực tiếp với với Trưởng Công an quận Hoàng Mai và việc này đã xin ý kiến anh". PV đã thực hiện theo hướng dẫn của lãnh đạo Công an thành phố nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ Trưởng Công an quận Hoàng Mai.