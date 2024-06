Cục Đường thủy Nội địa vào cuộc có dẹp được bến lậu nhan nhản bên bờ sông Cầu, sông Thương?

TPO - Cục Đường thủy nội địa thuộc Bộ GTVT đã vào cuộc kiểm tra, xử lý các bến thủy nội địa trên sông Cầu, sông Thương địa phận tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang theo phản ánh của báo Tiền Phong.

Trước đó, Cục Đường thủy nội địa có văn bản do Cục trưởng Bùi Thiên Thu ký gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và bảo vệ môi trường.

Cụ thể, căn cứ vào Kế hoạch liên ngành của 3 Cục (Cục CSGT, Cục Đường thủy nội địa, Cục đăng kiểm) đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thành lập đoàn liên ngành cơ sở để tổ chức kiểm tra, xử lý các bến thủy nội địa theo phản ánh của Báo Tiền Phong.

Cục Đường thủy nội địa cử Chi cục Đường thủy nội địa Khu vực I, Cảng vụ đường thủy Khu vực II tham gia đoàn liên ngành cơ sở tại địa phương.

Cục Đường thủy nội địa đề nghị Ban an toàn giao thông tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chỉ đạo các Sở giao thông vận tải chủ trì với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát bến thủy nội địa chưa được cấp phép, không phép trên địa bàn quản lý để đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ công bố bến thủy nội địa đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, đối với những bến thủy nội địa không phép, trái phép, không đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng đến môi trường Cục Đường thủy nội địa đề nghị giải tỏa, đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, Cục đường thủy nội địa cũng đề nghị địa phương hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu đến các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Như Tiền Phong phản ánh, hai bờ sông Cầu, sông Thương qua Bắc Ninh và Bắc Giang, bến cảng không phép, hết phép, trạm trộn xi măng hoạt động rầm rộ nhiều năm nay. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường, ách tắc thoát lũ, phá hoại đê điều, thất thoát thuế phí lớn, gây ra cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực cảng bến, tiềm ẩn nhiều tiêu cực trong công tác quản lý.