Mỹ Tâm bật mí sân khấu Liveshow "See The Light": Fan có thể dõi theo thần tượng ở mọi góc độ!

Như Lê

HHTO - Chỉ còn ít ngày nữa, Live Concert Mỹ Tâm 2025 – See The Light sẽ chính thức diễn ra vào ngày 13/12/2025 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Loạt ảnh và thông tin về quy mô sân khấu khiến fan càng thêm háo hức và chờ đợi.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, See The Light sẽ là liveshow cá nhân có quy mô lớn nhất Việt Nam, đánh dấu tiêu chuẩn mới về sản xuất và trải nghiệm concert của khán giả. Hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tổ chức được đầu tư ở quy mô chưa từng có đối với một liveshow cá nhân tại Việt Nam.

Hệ thống màn hình LED có diện tích lên đến 1.650m², giúp khán giả có thể theo dõi trọn vẹn các tiết mục ở bất kỳ vị trí nào. Sân khấu đêm nhạc của Mỹ Tâm được thiết kế với chiều rộng hơn 75m cùng sàn catwalk dài hơn 40m, giúp tăng không gian trình diễn của nghệ sĩ, ban nhạc và vũ công, góp phần tạo nên những màn trình diễn sống động.

img-6682.jpg
img-6686.jpg
Toàn cảnh quy mô sân khấu của liveshow See The Light.

Trong nhiều ngày qua, hệ thống ánh sáng, âm thanh hoành tráng nhất đang được lắp đặt và tính toán, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết để mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và nhất quán từ âm thanh đến ánh sáng, đồ họa, hiệu ứng và từng chuyển động trên sân khấu.

Để tạo nên một liveshow See The Light hoành tráng, hơn 1.000 nhân sự đã tham gia thi công, giám sát và vận hành trong suốt 14 ngày liên tục, đảm bảo tiến độ cũng như tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật ở mức cao nhất.

img-6689.jpg
mt3.jpg
Những cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Tâm gắn liền với những liveshow như Yesterday & Now, Tri Âm.

Với quy mô đầu tư lớn nhất hiện nay, Live Concert Mỹ Tâm 2025: See The Light không chỉ là một đêm nhạc, mà là đại tiệc của âm thanh, ánh sáng, cảm xúc. Đây hứa hẹn sẽ là khoảnh khắc nơi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật rực rỡ và tưng bừng nhất cùng Mỹ Tâm.

img-6679.jpg
mt.jpg
Đêm nhạc lần này của Mỹ Tâm được kỳ vọng sẽ đem đến những trải nghiệm âm nhạc khó quên cho người hâm mộ.
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê
#Mỹ Tâm #Live Concert #See The Light #sân khấu âm nhạc #trải nghiệm âm nhạc

