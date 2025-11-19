Đại biểu Quốc hội: Mức thuế 0,1% 'không đáng kể' với giới đầu cơ vàng

TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc đánh thuế 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng vàng miếng nhằm vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Tuy nhiên, mức 0,1% này lại không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được.

Thuế 0.1% không đáng kể với giới đầu cơ

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) thống nhất với giải trình của Chính phủ về những trường hợp mua bán, chuyển nhượng vàng miếng có tính chất lợi nhuận, có đầu cơ, kiếm lời thì “phải chịu thuế”.

Tuy nhiên, ông đánh giá, mức áp thuế 0,1% đối với những người này “không là gì”, cần điều tiết để hạn chế đầu cơ, mua bán, làm mất ổn định thị trường.

“Đối với những gia đình mua vàng dự trữ, tích luỹ cho con cháu, đề phòng ốm đau, bệnh tật... đề nghị không thu thuế, vì người ta đâu phải sản xuất kinh doanh", ông Hòa nói.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Như Ý

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Kim Yến (TP HCM) cũng đề nghị xem xét lại quy định đánh thuế chuyển nhượng giá vàng miếng với mức thuế 0,1%.

Đại biểu phân tích, đa phần người dân coi vàng là tài sản tiết kiệm từ năm này qua năm khác, đề phòng cho các sự cố trong cuộc sống như ma chay, cưới hỏi, bệnh tật... Vàng có thể mua được từ khoản tiền tiết kiệm sau khi đã trừ thuế. Nhưng với quy định này, sau khi bán vàng, họ lại bị đánh thuế. Trường hợp này, liệu có phải “thuế chồng thuế hay không?

Bà Yến nhấn mạnh, việc áp thuế nhằm vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Tuy nhiên, mức 0,1% này lại không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được.

Do đó, thay vì đánh thuế chuyển nhượng vàng, đại biểu nhấn mạnh, quan trọng có biện pháp giải quyết đầu cơ vàng trên thị trường.

“Tôi đồng tình khi dự thảo quy định giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu, điều chỉnh thuế suất với chuyển nhượng vàng miếng. đại biểu mong Chính phủ nhanh chóng ban hành nghị định để áp dụng được ngay khi luật có hiệu lực.

Đề xuất giảm thuế với vợ chồng sinh đủ 2 con

Một vấn đề khác rất quan trọng, theo ông Phạm Văn Hòa, người dân “bàn tán” về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, với quy định: hộ kinh doanh thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải chịu thuế. Ông đề nghị nâng mức trần này lên, thay vì 200 triệu đồng/năm có thể lên 400 - 500 triệu/năm, như vậy mới phù hợp.

“Thu nhập có 200 triệu đồng mà trừ chi phí ra, lợi nhuận còn 7-8 triệu đồng, một gia đình 3 miệng ăn làm sao sống mà bắt chịu thuế?”, ông Hòa thẳng thắn và đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, thu thuế hợp lý, đảm bảo hài hoà, thấu tình, đạt lý và người dân đồng tình.

Đại biểu Trần Kim Yến. Ảnh: Như Ý

Đại biểu Trần Kim Yến cũng đề xuất thêm một số trường hợp miễn giảm thuế. Theo đại biểu, nên chăng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân với các gia đình đã sinh đủ 2 con với một tỷ lệ phù hợp – khoản thu nhập này đã trừ các chi phí của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Bà cho rằng, dù chưa có đánh giá tác động nhưng nên đưa vào luật để nghiên cứu, từ đó giao Chính phủ đề ra thời điểm, cách thức thực hiện. Quy định này nhằm khuyến khích sinh, phù hợp với tình hình của đất nước hiện nay.

Bà Yến cũng đề xuất nâng khoản giảm trừ đối với khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Quy định hiện hành, khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện được giảm trừ khi tính tính thuế thu nhập cá nhân tối đa là 1 triệu đồng/tháng/người.

Đến nay, mức này hiện đã lạc hậu nên đề nghị nâng mức này để bắt kịp với chi phí sinh hoạt thực tế và khuyến khích an sinh xã hội, theo đại biểu TP HCM.