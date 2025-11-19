Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đại biểu Quốc hội:

Mức thuế 0,1% 'không đáng kể' với giới đầu cơ vàng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại biểu Quốc hội cho rằng, việc đánh thuế 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng vàng miếng nhằm vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Tuy nhiên, mức 0,1% này lại không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được.

Thuế 0.1% không đáng kể với giới đầu cơ

Chiều 19/11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) thống nhất với giải trình của Chính phủ về những trường hợp mua bán, chuyển nhượng vàng miếng có tính chất lợi nhuận, có đầu cơ, kiếm lời thì “phải chịu thuế”.

Tuy nhiên, ông đánh giá, mức áp thuế 0,1% đối với những người này “không là gì”, cần điều tiết để hạn chế đầu cơ, mua bán, làm mất ổn định thị trường.

“Đối với những gia đình mua vàng dự trữ, tích luỹ cho con cháu, đề phòng ốm đau, bệnh tật... đề nghị không thu thuế, vì người ta đâu phải sản xuất kinh doanh", ông Hòa nói.

1911thue12.jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa. Ảnh: Như Ý

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Kim Yến (TP HCM) cũng đề nghị xem xét lại quy định đánh thuế chuyển nhượng giá vàng miếng với mức thuế 0,1%.

Đại biểu phân tích, đa phần người dân coi vàng là tài sản tiết kiệm từ năm này qua năm khác, đề phòng cho các sự cố trong cuộc sống như ma chay, cưới hỏi, bệnh tật... Vàng có thể mua được từ khoản tiền tiết kiệm sau khi đã trừ thuế. Nhưng với quy định này, sau khi bán vàng, họ lại bị đánh thuế. Trường hợp này, liệu có phải “thuế chồng thuế hay không?

Bà Yến nhấn mạnh, việc áp thuế nhằm vào đối tượng đầu cơ, lũng đoạn thị trường vàng. Tuy nhiên, mức 0,1% này lại không đáng kể so với mức lãi mà giới đầu cơ có thể thu được.

Do đó, thay vì đánh thuế chuyển nhượng vàng, đại biểu nhấn mạnh, quan trọng có biện pháp giải quyết đầu cơ vàng trên thị trường.

“Tôi đồng tình khi dự thảo quy định giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu, điều chỉnh thuế suất với chuyển nhượng vàng miếng. đại biểu mong Chính phủ nhanh chóng ban hành nghị định để áp dụng được ngay khi luật có hiệu lực.

Đề xuất giảm thuế với vợ chồng sinh đủ 2 con

Một vấn đề khác rất quan trọng, theo ông Phạm Văn Hòa, người dân “bàn tán” về thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, với quy định: hộ kinh doanh thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải chịu thuế. Ông đề nghị nâng mức trần này lên, thay vì 200 triệu đồng/năm có thể lên 400 - 500 triệu/năm, như vậy mới phù hợp.

“Thu nhập có 200 triệu đồng mà trừ chi phí ra, lợi nhuận còn 7-8 triệu đồng, một gia đình 3 miệng ăn làm sao sống mà bắt chịu thuế?”, ông Hòa thẳng thắn và đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, thu thuế hợp lý, đảm bảo hài hoà, thấu tình, đạt lý và người dân đồng tình.

1911thue.jpg
Đại biểu Trần Kim Yến. Ảnh: Như Ý

Đại biểu Trần Kim Yến cũng đề xuất thêm một số trường hợp miễn giảm thuế. Theo đại biểu, nên chăng miễn giảm thuế thu nhập cá nhân với các gia đình đã sinh đủ 2 con với một tỷ lệ phù hợp – khoản thu nhập này đã trừ các chi phí của người nộp thuế và người phụ thuộc.

Bà cho rằng, dù chưa có đánh giá tác động nhưng nên đưa vào luật để nghiên cứu, từ đó giao Chính phủ đề ra thời điểm, cách thức thực hiện. Quy định này nhằm khuyến khích sinh, phù hợp với tình hình của đất nước hiện nay.

Bà Yến cũng đề xuất nâng khoản giảm trừ đối với khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Quy định hiện hành, khoản đóng góp vào quỹ hưu trí tự nguyện được giảm trừ khi tính tính thuế thu nhập cá nhân tối đa là 1 triệu đồng/tháng/người.

Đến nay, mức này hiện đã lạc hậu nên đề nghị nâng mức này để bắt kịp với chi phí sinh hoạt thực tế và khuyến khích an sinh xã hội, theo đại biểu TP HCM.

Luân Dũng
#thuế vàng #thuế thu nhập #đầu cơ vàng #bán vàng #quốc hội #thuế chồng thuế #hộ kinh doanh #thu nhập cá nhân #sinh đủ hai con

Xem thêm

Cùng chuyên mục