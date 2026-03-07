Mực nước sông Đà xuống thấp, lộ trụ cầu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Mực nước Sông Đà đoạn hạ lưu Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đang giảm mạnh, để lộ nhiều bãi sỏi và cả mố trụ của cầu Hòa Bình vốn nằm sâu dưới lòng sông. Nhiều khu vực giữa dòng xuất hiện cồn cát lớn, có nơi nhìn thấy rõ đáy sông.

a1.jpg
Nước sông Đà xuống thấp lộ mố trụ cầu Hòa Bình.

Ngày 7/3, ghi nhận của phóng viên tại khu vực hạ lưu Thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho thấy mực nước sông Đà giảm rõ rệt so với cùng thời điểm năm 2025.

Nước rút sâu khiến nhiều bãi sỏi ven bờ lộ rõ. Đáng chú ý, một số mố trụ cầu Hòa Bình - vốn nằm dưới mặt nước, nay hiện ra rõ rệt.

Theo người dân địa phương, hiện tượng này xuất hiện khi Thủy điện Hòa Bình không xả nước. Dòng sông rút nhanh làm lộ các bãi đá, cồn cát giữa lòng sông.

a5.jpg﻿
﻿﻿a7.jpg
a6.jpg
a3.jpg
Mố trụ cầu Hòa Bình lộ rõ.

Anh Bùi Đức Mạnh (phường Hòa Bình) cho biết đây là hình ảnh khá hiếm gặp. “Chỉ khi thủy điện đóng cửa xả, mực nước xuống thấp mới lộ những bãi cát và mố chân cầu vốn nằm sâu dưới lòng sông. Có đoạn nhìn từ bờ còn thấy cả đáy sông”, anh Mạnh nói.

Xuôi về hạ du khoảng 4 km, đoạn sông qua khu vực phường Tân Hòa (tỉnh Phú Thọ) cũng xuất hiện nhiều cồn cát lớn, kéo dài hàng chục mét giữa dòng. Quan sát từ trên cao, lòng sông hiện rõ những mảng màu tương phản giữa nước và cát. Các cồn cát nổi lên thành dải dài.

a9.jpg
Nước cạn những cồn cát giữ sông Đà nhô cao.

Người dân sống ven sông cho biết mực nước giảm mạnh khiến nhiều khu vực lòng sông vốn ngập sâu nay trở thành bãi cát rộng giữa dòng. Hiện tượng này gây ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt của các hộ dân vạn chài và người nuôi cá lồng.

Đối với Nhà máy nước sạch sông Đà, khi mực nước xuống thấp, đơn vị phải vận hành hệ thống bơm với công suất tối đa để đưa nước vào nhà máy xử lý. Theo lãnh đạo nhà máy, so với cùng kỳ năm 2025, mực nước hiện thấp hơn gần một mét, gây khó khăn cho việc lấy nước.

Tuy vậy, nhà máy đã chủ động các phương án vận hành nên việc cấp nước sinh hoạt cho người dân Hà Nội vẫn được bảo đảm ổn định.

dji-0489.jpg
Nhiều đoạn sông người dân có cảm giác lội qua được.

Để tăng cường an ninh nguồn nước cho thủ đô, đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường ống cấp nước mới. Khi công trình hoàn thành, hệ thống vẫn có thể duy trì cấp nước ngay cả khi mực nước sông Đà xuống mức thấp cực đoan.

Trong khi đó, lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Hòa Bình cho biết hồ chứa hiện được vận hành đúng quy trình liên hồ đã được phê duyệt. Mực nước hồ Hòa Bình hiện ở khoảng 113,5 m, vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, bảo đảm phát điện trong mùa khô và dự phòng nguồn nước cho thời gian tới.

Viết Hà
#sông Đà #Thủy điện Hòa Bình #mực nước #cồn cát #cầu Hòa Bình #xả nước #nước sách cấp cho Hà Nội

