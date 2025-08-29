Mưa nặng hạt, 'biển người' chờ đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

report Cựu chiến binh: "Theo dõi trên truyền hình, tôi cảm thấy rạo rực lắm, nay càng muốn ra sớm"

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tâm (SN 1952, hiện ở Bồ Đề, Hà Nội) có mặt sớm để chờ theo dõi tổng duyệt diễu binh diễu hành. Ông Tâm từng tham gia chiến trường miền Nam, rồi công tác ở Học viện Hậu Cần.

Ông chia sẻ: “ Tôi ra đây sớm để thuận tiện di chuyển và có thể chọn được vị trí tâm đắc. Có ở nhà tôi cũng không ngủ được. Mấy hôm theo dõi trên truyền hình, tôi cảm thấy rạo rực lắm, nay càng muốn ra sớm”. Ông Tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ cá nhân, đồ ăn nước uống và tinh thần thức trắng đêm. Đặc biệt ông còn chuẩn bị đồ nghề máy ảnh để ghi lại khí thế, hoạt động diễu binh diễu hành, nhất là khối khí tài quân sự.

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tâm. Ảnh: Xuân Tùng

Xuân Tùng