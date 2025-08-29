Mưa nặng hạt, 'biển người' chờ đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Hoàng Mạnh Thắng - Xuân Tùng - Quốc Nam
Còn chưa đầy 2 tiếng đến giờ cấm đường, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình tắc cứng, lực lượng chức năng căng mình phân luồng, đảm bảo trật tự giao thông phục vụ buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8.
Đức Nguyễn - Quốc Nam
Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tâm (SN 1952, hiện ở Bồ Đề, Hà Nội) có mặt sớm để chờ theo dõi tổng duyệt diễu binh diễu hành. Ông Tâm từng tham gia chiến trường miền Nam, rồi công tác ở Học viện Hậu Cần.
Ông chia sẻ: “ Tôi ra đây sớm để thuận tiện di chuyển và có thể chọn được vị trí tâm đắc. Có ở nhà tôi cũng không ngủ được. Mấy hôm theo dõi trên truyền hình, tôi cảm thấy rạo rực lắm, nay càng muốn ra sớm”. Ông Tâm cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ cá nhân, đồ ăn nước uống và tinh thần thức trắng đêm. Đặc biệt ông còn chuẩn bị đồ nghề máy ảnh để ghi lại khí thế, hoạt động diễu binh diễu hành, nhất là khối khí tài quân sự.
Xuân Tùng
Hoàng Mạnh Thắng
Trọng Tài
Các cựu chiến binh gặp nhau "tay bắt mặt mừng" trong ngày vui.
Phường Ô Chợ Dừa, phường Ba Đình dành khu vực riêng cho các cựu chiến binh, người cao tuổi theo dõi đoàn diễu binh, diễu hành.
Trường Phong-Hoàng Mạnh Thắng - Dương Triều-Xuân Tùng
Tiền Phong TV
Từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (XEM CHI TIẾT).
Chiều tối 29/8, các tuyến đường khu vực ngã 5 Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học - Hùng Vương chật kín người dân tìm chỗ để "cắm chốt" chờ xem buổi tổng duyệt vào sáng mai 30/8. Càng về tối, không khí trên các tuyến đường này càng náo nhiệt.
Quốc Nam - Hoàng Mạnh Thắng
Chiều tối 29/8, khí thế rạo rực và sôi động đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên nhiều tuyến phố trung tâm khu vực Ba Đình, khu vực Hồ Hoàn Kiếm… tại Hà Nội.
Tại nhiều địa điểm như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, Tràng Tiền… hệ thống màn hình lớn đã hoạt động.
Các màn hình đăng tải, trình chiếu nhiều thông tin về các tuyến đường diễn ra diễu binh, diễu hành; tư vấn chỉ dẫn cho người dân khi xem diễu binh diễu hành, trong đó có chỉ dẫn hướng đi trong thời gian cấm đường và hạn chế lưu thông phục vụ hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Bên cạnh đó, còn có các thông tin hướng dẫn sơ cứu, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Những khu vực trên đường Hùng Vương – Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Hàng Cháo lượng người đã phủ kiến và sẵn sàng tâm thế “trắng đêm” chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Được biết, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, thành phố Hà Nội đã triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ Nhân dân. Các màn hình Led sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử…, giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.
Việc lựa chọn xem diễu binh qua màn hình LED có nhiều ưu điểm: Không gian thoáng đãng, đỡ chen lấn, an toàn hơn cho người già và trẻ nhỏ và có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công cộng như nhà vệ sinh, điểm trông xe.