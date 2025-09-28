Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa lớn ở TPHCM, có nơi vượt 200 mm

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 30/9, mưa giảm dần về diện và lượng.

Sáng 28/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 7 giờ ngày 27/9 đến 7 giờ ngày 28/9 ở một số nơi như sau: Cát Lái 32.8 mm, Bến Cát 30 mm, Bà Rịa 28,8 mm, Thủ Đức 28,6 mm, Phạm Văn Cội 21,8 mm...

Dự báo từ 24 - 48 giờ tới, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 100 mm.

anh-man-hinh-2025-09-28-luc-100350.png
Bản đồ dự báo lượng mưa tại TPHCM trong 24 giờ tới. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ
tp-ngap-1.jpg
Từ nay đến ngày 29/9, khu vực TPHCM sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Từ 48 giờ đến 72 giờ tới, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-180 mm, có nơi trên 200 mm.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ đưa ra khuyến cáo.

anh-man-hinh-2025-09-28-luc-100334.png
Dự báo chi tiết về xác suất mưa, tổng lượng mưa cho từng khu vực tại TPHCM trong thời gian từ 13 giờ ngày 28/9 đến 13 giờ ngày 30/9. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ

Mưa giảm từ ngày 30/9

Về hình thế thời tiết, trong khoảng 3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ nối với cơn bão số 10 xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Trên cao, từ khoảng ngày 29-30/9, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam lấn Tây và nâng trục lên phía Bắc qua Nam bộ - Nam Trung bộ, sau tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, từ khoảng ngày 29/9 cường độ gió xu hướng giảm dần. Do đó, từ ngày 30/9, mưa ở TPHCM có xu hướng giảm dần về diện và lượng.

Hữu Huy
