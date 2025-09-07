Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Mưa Đỏ" vượt qua "Mai", xác lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt: Trấn Thành nói gì?

Quỳnh Như
HHTO - Chiều 7/9, "Mưa Đỏ" chính thức vượt qua "Mai", trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt. Ngay sau khi thông tin được công bố, đạo diễn Trấn Thành đã có những chia sẻ đáng chú ý về thành tích của bộ phim.

Chiều ngày 7/9, doanh thu Mưa Đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) chính thức cán mốc 551,8 tỷ, vượt qua con số 551,2 tỷ của phim Mai (đạo diễn Trấn Thành) và trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất phòng vé Việt.

Trước đó, bộ phim còn có nhiều thành tích ấn tượng khác: Đạt 550 tỷ trong thời gian ngắn nhất (17 ngày), có doanh thu trong một ngày cao nhất - 55 tỷ đồng.

Thành tích này nhận về vô số lời chúc mừng từ khán giả. Nhiều người còn đặt "ngôi sao hy vọng" bộ phim có thể chạm mốc 810 tỷ - tương đương với 81 ngày đêm các chiến sĩ bám trụ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Trong khi đó, không ít netizen kỳ vọng xa hơn - Mưa Đỏ có thể trở thành tác phẩm "nghìn tỷ" đầu tiên của điện ảnh Việt.

mua-do-10.jpg

Trấn Thành gửi lời chúc mừng đến ê-kíp Mưa Đỏ trên trang cá nhân:

"Chúc mừng "Mưa Đỏ" trở thành phim Top 1 doanh thu phòng vé". Trong bài đăng mừng dịp Đại lễ 2/9, ông xã Hari Won tiết lộ bản thân đã ra rạp xem Mưa Đỏ và dành nhiều lời khen cho tác phẩm điện ảnh này. "Tối hôm qua, có đúng một ngày nghỉ nên vội chạy ngay ra rạp xem bộ phim hot nhất hiện nay - Mưa Đỏ. Tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng và độ "wow" của một bộ phim về chủ đề lịch sử và chiến tranh của Việt Nam mà lại được làm hay, hoành tráng và chỉn chu đến như thế!...".

544756869-1174970367997005-4192576465511365732-n.jpg
Trấn Thành gửi lời chúc mừng sau khi Mưa Đỏ trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất phòng vé Việt.
screenshot-2025-09-07-203840.png
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng thể hiện sự vui mừng trước thành tích đáng nể của bộ phim.
535069587-2515819325457367-813526732875826497-n.jpg
Quỳnh Như
