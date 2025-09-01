Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dương Triều
SVO - Chiều 1/9, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, song hàng nghìn người dân vẫn nán lại trên các tuyến phố, kiên nhẫn chờ đợi màn diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Từ sáng sớm, người dân đã đổ về các tuyến đường Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, tạo thành hàng dài dọc hai bên vỉa hè. Nhiều gia đình mang theo cờ đỏ sao vàng, trẻ nhỏ được cha mẹ bế hoặc ngồi trên vai, ánh mắt tò mò hướng về nơi sẽ diễn ra đoàn diễu binh.

a80-mua26.jpg
Hàng nghìn người dân đã đổ ra đường chờ đón màn diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đến khoảng 14h, mưa bắt đầu rơi, lúc lác đác rồi nhanh chóng nặng hạt. Người lớn vội mở ô, mặc áo mưa mỏng, che chắn cho con nhỏ. Những chiếc ô nhiều màu sắc xen lẫn sắc đỏ của cờ Tổ quốc khiến khung cảnh chiều Thu Hà Nội thêm phần đặc biệt.

“Cả nhà tôi đã chờ ở đây từ 7h sáng. Trời có mưa cũng không làm chúng tôi bỏ lỡ cơ hội được chứng kiến một sự kiện trọng đại như thế này”, anh Nguyễn Văn Minh (Phường Ba Đình) nói.

a80-mua25.jpg
a80-mua23.jpg
a80-mua24.jpg
Người dân bất chấp mưa chờ đón màn diễu binh, diễu hành.

Lực lượng công an, bộ đội và tình nguyện viên túc trực từ sớm, vừa hướng dẫn người dân, vừa phát áo mưa ở những điểm đông người. Các tuyến đường quanh Quảng trường được phong tỏa, đảm bảo an ninh cho màn diễu binh diễn ra vào sáng 2/9.

Mưa khiến tóc áo nhiều người ướt sũng, nhưng không ai tỏ ra sốt ruột. Thay vào đó, không khí háo hức, xen lẫn niềm tự hào lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười.

a80-mua20.jpg
a80-mua21.jpg
a80-mua22.jpg
Mưa bất chợt ở trung tâm Hà Nội, người dân vẫn đội mưa chờ xem diễu binh.

“Được chứng kiến đoàn quân diễu qua ngay trước mắt là ký ức sẽ theo tôi cả đời. Mưa chỉ khiến khoảnh khắc này thêm đáng nhớ”, chị Thu Hằng (Phường Cầu Giấy) nói.

Trước thềm Quốc khánh, hình ảnh hàng nghìn người dân Hà Nội đội mưa đứng chờ đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, niềm tin và sự tự hào với đất nước.

Dương Triều
#Hà Nội #diễu binh #Quốc khánh 80 năm #đoàn kết #truyền thống #tự hào dân tộc #mưa

