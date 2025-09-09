MTV VMAs 2025: Rosé BLACKPINK được ưu ái, tỏa sáng nhờ chiến thuật tinh tế, đầy ẩn ý

HHTO - Bên cạnh kỷ lục về giải thưởng âm nhạc MTV VMAs 2025, Rosé BLACKPINK gây xôn xao khi được nhà mốt Oscar de la Renta trao đặc quyền hiếm có.

Rosé BLACKPINK xác lập nhiều kỷ lục ấn tượng tại MTV VMAs 2025. Cô dẫn đầu trong nhóm nghệ sĩ K-Pop với tổng cộng 8 đề cử. Bản hit APT. của Rosé cùng Bruno Mars giành giải thưởng Song of the Year, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ K-Pop chiến thắng ở hạng mục danh giá này.

Bên cạnh thành tích ấn tượng, Rosé trở thành tâm điểm truyền thông nhờ loạt tạo hình thời trang nổi bật, ghi điểm tuyệt đối từ sân khấu đến tiệc after-party.

Rosé BLACKPINK bước lên sân khấu nhận giải trong thiết kế đầm ôm sát, đính sequin toàn thân phối cùng tua rua ánh kim, bắt sáng theo từng chuyển động của nữ idol.

Mái tóc vàng đặc trưng của nữ idol được tạo kiểu tự nhiên, tông xuyệt tông với gam màu vàng thời thượng của đầm. Tạo hình giữ phong cách sang trọng, tối giản phụ kiện cầu kỳ, toàn bộ ánh nhìn tập trung vào đường cắt và hiệu ứng thị giác của chiếc váy.

Bộ trang phục được phối bởi cặp đôi stylist quyền lực Rob Zangardi và Mariel Haenn. Họ là “bộ não” đứng sau nhiều tạo hình mang tính biểu tượng của loạt sao Âu Mỹ hạng A như Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Cara Delevingne, Hailee Steinfeld, Rihanna...

Đặc biệt, nhà mốt Oscar de la Renta xác nhận trên trang cá nhân rằng Rosé BLACKPINK là ngôi sao đầu tiên lăng xê mẫu đầm Sequin Fringe Column Gown thuộc bộ sưu tập Xuân 2026 của thương hiệu. Sự ưu ái từ nhà mốt cao cấp là minh chứng cho thấy tầm ảnh hưởng thời trang toàn cầu của nữ idol sinh năm 1997.

Sau màn xuất hiện rực rỡ trên sân khấu, Rosé BLACKPINK tiếp tục chiếm trọn ống kính tại tiệc after-party MTV VMAs 2025. Chủ nhân bản hit APT. diện mẫu đầm Chloe as Venus Dress của NTK Dilara Findikoglu. Mẫu váy được nhận định là thiết kế đặc sắc, phản ánh tinh thần BST Thu Đông 2025 của thương hiệu.

Trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng nữ thần Venus, nổi bật với hàng loạt chuỗi ghim cài theo mép váy. Chi tiết trang trí tạo hiệu ứng “ren (lace) công nghiệp”, tôn lên vẻ đẹp vừa mong manh vừa mạnh mẽ của phái nữ. Đây là tuyên ngôn thẩm mỹ đặc trưng của Dilara Findikoglu, biến vật dụng thường nhật thành biểu tượng về sự nổi loạn và khát vọng giải phóng nữ giới.

Đáng chú ý, Rosé BLACKPINK diện thiết kế được mô tả mang nét quyến rũ theo phong cách punk - gothic. Cô nàng trang điểm nhẹ nhàng, tiết chế phụ kiện to bản hay làm tóc cầu kỳ.

Tổng thể theo đó được cân bằng khéo léo, mang tinh thần nổi loạn của NTK nhưng vẫn giữ được phong cách thanh lịch, đúng tinh thần thời trang đặc trưng mà Rosé BLACKPINK đang theo đuổi.

Các tín đồ thời trang dành nhiều lời khen ngợi tới Rosé BLACKPINK trong lần xuất hiện này. Ngôi sao 28 tuổi chứng minh khả năng biến hóa đa dạng nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng.

Điểm gặp gỡ của hai tạo hình nằm ở sự tinh giản phụ kiện, nhường spotlight cho tinh thần sáng tạo của từng thiết kế. Đây được đánh giá là chiến thuật hiệu quả giúp Rosé BLACKPINK tôn vinh dòng thời trang haute couture và giữ vững phong độ về thời trang.