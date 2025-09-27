Một Anh Trai vướng nghi vấn "mượn" ý tưởng trang phục, shop cho thuê chính thức lên tiếng

HHTO - Mới đây, Hùng Huỳnh gây xôn xao khi trở thành “Hot Topic” do diện trang phục bị cho là giống hệt bộ Hán phục độc quyền của nam thần tượng Trung Quốc Lưu Vũ.

Ngày 25/9, mạng xã hội Việt Nam và Trung Quốc xôn xao trước chủ đề liên quan đến Anh Trai Hùng Huỳnh. Trong buổi fan meeting tổ chức tối 19/9, Anh trai Hùng Huỳnh xuất hiện với bộ trang phục mang phong cách Trung Hoa, được cho là rất giống thiết kế từng được "mỹ nam cổ trang" Trung Quốc - Lưu Vũ mặc.

Cái tên Gemini Hùng Huỳnh bỗng trở thành "Hot topic" tại Trung Quốc. Ảnh: Inthemood4showbiz

Lưu Vũ là một trong những nam thần tượng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, từng gây sốt với bài múa cổ trang trong bộ Hán phục đặt may riêng có tên “Phù Dao”, gây sốt mạng xã hội nhờ sự độc đáo và giá trị truyền thống. Đặc biệt, bộ trang phục này không được sản xuất đại trà, nên khả năng xuất hiện bản thứ hai gần như rất thấp.

Chính vì vậy, khi Hùng Huỳnh trình diễn trong một bộ trang phục có thiết kế gần như tương đồng, nhiều khán giả Trung Quốc đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng nam ca sĩ Việt Nam “sao chép” ý tưởng, đặc biệt trong bối cảnh thiết kế gốc vốn chỉ được may độc quyền cho Lưu Vũ.

Thiết kế có nhiều điểm tương đồng giữa hai trang phục.

Diễn biến vụ việc càng trở nên căng thẳng khi nhiều khán giả bức xúc, “truy lùng” thông tin và tìm đến tận tiệm cho thuê trang phục để yêu cầu làm rõ sự thật. Mới đây, trang của tiệm được cho là nơi đã cung cấp trang phục cho Hùng Huỳnh đã đăng tải thông báo chính thức.

Theo thông báo, phía shop đã chủ động liên hệ với nhà thiết kế gốc để xác minh. Kết quả cho thấy hai bộ trang phục có mức độ tương đồng cao, dễ dẫn đến hiểu lầm và gây tranh cãi. Nhà thiết kế cũng khẳng định bản gốc đã được Lưu Vũ mua độc quyền, đồng nghĩa với việc không hề có bản sao chính thức nào được phép bán hoặc cho thuê trên thị trường. Đại diện tiệm lên tiếng, cho biết sẽ hủy toàn bộ sản phẩm hiện có để tránh gây ảnh hưởng đến fan của cả hai bên.

Hùng Huỳnh được biết đến khi tham gia Anh Trai “Say Hi”, gây chú ý với visual điển trai cùng khả năng vũ đạo nổi bật. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến nghi vấn trùng ý tưởng. Trước sự việc Lưu Vũ, Hùng Huỳnh từng gây xôn xao khi ra mắt MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, nhưng lại bị netizen so sánh với Jungkook (BTS).