Một Anh tài vừa thu âm vừa khoe cơ bụng, fan khen giọng hát "nịnh mắt"

Thiện Dư

HHTO - Anh tài này khoe giọng hát nội lực trứ danh của mình nhưng khán giả lại chú ý cơ bụng săn chắc của anh.

Vừa qua, một đoạn video Anh tài Quốc Thiên thu âm đang gây sốt, khiến nhiều khán giả bàn tán. Không rầm rộ vì giọng hát nội lực hay nhạc mới "bắt tai", đoạn video lại gây chú ý nhờ phong cách thu âm quyến rũ của nam ca sĩ.

Quốc Thiên vừa thu âm vừa khoe thân hình săn chắc. Nguồn: @leminhhieumusic

Xuất hiện tại phòng thu, Anh tài Quốc Thiên không mặc áo, để lộ thân hình săn chắc nhờ nhiều năm tập luyện của mình. Anh còn được ekip thu âm khen là "nam ca sĩ có thân hình đẹp nhất showbiz". Sau đó, nam ca sĩ vào phòng thu và thu âm như bình thường.

img-1100.jpg
Hình ảnh thu hút của Quốc Thiên.

Đoạn video thu hút lượt tương tác khủng khi được khán giả chia sẻ lại trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng dành lời khen ngợi cho ngoại hình của Quốc Thiên, còn đùa rằng phải chăng đây là bí quyết để nam ca sĩ duy trì giọng hát khoẻ khoắn, có chiều sâu của mình.

Một số khác còn đề xuất Quốc Thiên hãy mặc "trang phục" này thường xuyên hơn trên sân khấu, nhất là ở sự kiện live concert SKYNote 2025 sắp tới của anh.

img-1093.jpg

Trong thời gian này, Quốc Thiên đang chuẩn bị hết tốc lực cho đêm diễn live concert SKYNote 2025, với chủ đề The Reflection. Đây là sự trở lại của anh sau chuỗi đêm diễn đầu tiên vào cuối năm 2024 nhằm kỷ niệm 20 năm ca hát. Trong sự kiện lần này, Quốc Thiên mang đến nhiều màn trình diễn đặc sắc, cùng với dàn khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam và MONO.

img-1103.jpg
Quốc Thiên trở lại với SKYNote 2025 cùng dàn khách mời đình đám.

Quốc Thiên đã có 1 năm hoạt động năng nổ sau khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sau đó, đêm diễn SKYNote 2024 của anh đã đạt giải Cống Hiến tại hạng mục Chương trình của năm, là lý do để anh tiếp tục thực hiện đêm diễn thứ hai trong tháng 11 này.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai #Quốc Thiên #SKYNote #SKYNOTE The Reflection 2025

