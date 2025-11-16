Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miss Universe 2025: Hoa hậu Hương Giang trở lại với các gam màu trung tính

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau vài ngày “bung lụa” với những set đồ cắt xẻ táo bạo, gam màu nổi, Hoa hậu Hương Giang trở lại với những set đồ mang gam nhẹ nhàng, trung tính. Thần thái của nàng hậu được khen giống như đang đi làm mentor cho cuộc thi chứ không phải thí sinh.

Cuộc thi Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74) đang đi tới giai đoạn nước rút, chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, đêm Chung kết cuộc thi sẽ chính thức diễn ra.

huong-giang16.jpg
huong-giang13.jpg

Sau khi kết thúc chuỗi hoạt động tại Phuket, dàn thí sinh di chuyển đến thành phố Pattaya, bắt đầu các hoạt động tại đây. Ngày đầu tiên tại Pattaya, Hoa hậu Hương Giang xuất hiện thanh lịch cuốn hút trong trang phục sang trọng.

huong-giang17.jpg
huong-giang14.jpg

Nàng hậu khoe nhan sắc dịu dàng, xinh đẹp bên dàn thí sinh Miss Universe 2025.

huong-giang12.jpg
huong-giang11.jpg
huong-giang10.jpg
huong-giang9.jpg

Ngày tiếp theo tại Pattaya, Hoa hậu Hương Giang tiếp tục chọn một thiết kế kín đáo, thanh lịch, gam màu sáng như ánh nắng Mặt Trời, tràn đầy năng lượng.

huong-giang19.jpg
huong-giang18.jpg

Bên cạnh những thiết kế mềm mại, nữ tính, Hương Giang còn có những set suit mang phong cách menswear mạnh mẽ, nhưng vẫn khoe được nét đẹp quyến rũ.

﻿huong-giang7.jpg
huong-giang8.jpg

Tại buổi trình diễn Swimsuit Fashion Show, tuy phần trình diễn của nàng hậu còn nhiều hạn chế, cô vẫn nhận được nhiều lời động viên của fan sắc đẹp trong nước và quốc tế.

huong-giang6.jpg
﻿huong-giang4.jpg
huong-giang5.jpg

Hoa hậu Hương Giang tại buổi Gala Dinner của ngày thứ 13, trong khuôn khổ Miss Universe 2025. Người đẹp luôn biết cách biến hóa diện mạo với nhiều kiểu tóc.

﻿huong-giang2.jpg
﻿huong-giang.jpg﻿
﻿huong-giang3.jpg
﻿huong-giang1.jpg

Tại vòng phỏng vấn kín, Hương Giang lựa chọn set suit cách điệu, với thần thái được nhận xét giống như một mentor của cuộc thi hơn là một thí sinh.

Hai đêm thi quan trọng của Miss Universe 2025 là Bán kết và Chung kết (diễn ra vào ngày 19/11 và 21/11), sẽ được truyền hình trực tiếp tại Việt Nam qua hệ thống FPT Play.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
