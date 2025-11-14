Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss International 2025: Kiều Duy chính thức nhập cuộc, phong độ ban đầu thế nào?

JEANIE - Ảnh: FBNV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đại diện Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho hành trình mang chiếc vương miện trở lại Việt Nam. Những ngày đầu, phong độ của nàng hậu thế nào?

Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy dự kiến kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Trong hơn 100 kg hành lý mang đi thi quốc tế, ekip đã chuẩn bị gần 30 bộ trang phục từ các nhà thiết kế nổi tiếng, tất cả đều “đo ni đóng giày” cho Kiều Duy. Mỗi bộ cánh đi kèm phụ kiện được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cô xuất hiện chỉn chu và ấn tượng trong mọi hoạt động, từ thảm đỏ đến các sự kiện bên lề của cuộc thi.

kieu-duy9.jpg﻿
kieu-duy8.jpg
kieu-duy10.jpg

Tại sân bay lên đường tới Nhật Bản, Hoa hậu Kiều Duy diện thiết kế váy dài màu kem thướt tha, phong cách ngọt ngào đúng tiêu chí Miss International.

kieu-duy11.jpg
kieu-duy12.jpg

Tới Nhật Bản ngày đầu, nàng hậu diện một set đồ dạ ấm áp, mang phong cách của Miss International những năm trước đây. Miss International từng có thời gian luôn mặc áo choàng cho tân Hoa hậu.

kieu-duy6.jpg
kieu-duy7.jpg

Nàng hậu hội ngộ rất nhiều thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới tại sân bay.

kieu-duy4.jpg
kieu-duy5.jpg

Ngày thứ 2 tại Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn thiết kế cúp ngực màu trắng, kiểu thiết kế vô cùng quen thuộc của các đại diện Việt Nam khi đến với Hoa hậu Quốc tế.

﻿kieu-duy3.jpg
kieu-duy.jpg

Kiều Duy tiếp tục chọn thiết kế màu kem, với phom dáng váy dài bay bổng trong ngày thứ 3. Nàng hậu luôn xuất hiện với phong cách xinh đẹp ngọt ngào, vô cùng chuẩn với tiêu chí của Miss International.

kieu-duy1.jpg
kieu-duy2.jpg

Theo lịch trình Miss International 2025, ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.

Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: FBNV
#Miss International 2025 #Hoa hậu Quốc tế 2025 #Nguyễn Ngọc Kiều Duy #Hoa hậu Kiều Duy #thời trang #đại diện Việt Nam #cuộc thi sắc đẹp

Xem thêm

Cùng chuyên mục