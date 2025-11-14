Miss International 2025: Kiều Duy chính thức nhập cuộc, phong độ ban đầu thế nào?

HHTO - Đại diện Việt Nam tại Miss International (Hoa hậu Quốc tế) 2025 là Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có mặt tại Nhật Bản, sẵn sàng cho hành trình mang chiếc vương miện trở lại Việt Nam. Những ngày đầu, phong độ của nàng hậu thế nào?

Hành trình dự thi Miss International 2025 của Hoa hậu Kiều Duy dự kiến kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Trong hơn 100 kg hành lý mang đi thi quốc tế, ekip đã chuẩn bị gần 30 bộ trang phục từ các nhà thiết kế nổi tiếng, tất cả đều “đo ni đóng giày” cho Kiều Duy. Mỗi bộ cánh đi kèm phụ kiện được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cô xuất hiện chỉn chu và ấn tượng trong mọi hoạt động, từ thảm đỏ đến các sự kiện bên lề của cuộc thi.

﻿

Tại sân bay lên đường tới Nhật Bản, Hoa hậu Kiều Duy diện thiết kế váy dài màu kem thướt tha, phong cách ngọt ngào đúng tiêu chí Miss International.

Tới Nhật Bản ngày đầu, nàng hậu diện một set đồ dạ ấm áp, mang phong cách của Miss International những năm trước đây. Miss International từng có thời gian luôn mặc áo choàng cho tân Hoa hậu.

Nàng hậu hội ngộ rất nhiều thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới tại sân bay.

Ngày thứ 2 tại Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy chọn thiết kế cúp ngực màu trắng, kiểu thiết kế vô cùng quen thuộc của các đại diện Việt Nam khi đến với Hoa hậu Quốc tế.

﻿

Kiều Duy tiếp tục chọn thiết kế màu kem, với phom dáng váy dài bay bổng trong ngày thứ 3. Nàng hậu luôn xuất hiện với phong cách xinh đẹp ngọt ngào, vô cùng chuẩn với tiêu chí của Miss International.

Theo lịch trình Miss International 2025, ngoài các phần thi quan trọng như tài năng, phỏng vấn, trình diễn bikini và trang phục dân tộc, đại diện Việt Nam sẽ cùng các thí sinh di chuyển giữa nhiều thành phố, tham gia hoạt động từ thiện đồng thời gặp gỡ và giao lưu văn hóa.

Đêm chung kết cuộc thi Miss International 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 27/11.