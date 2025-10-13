Miss Grand International 2025: Trang phục Dân tộc của Yến Nhi mang ý nghĩa gì?

HHTO - Trang phục Dân tộc theo Hoa hậu Yến Nhi đến Miss Grand International 2025 nhận được nhiều lời khen từ fan sắc đẹp Việt. Trang phục lần này của đại diện Việt Nam mang ý nghĩa gì?

Tối ngày 13/10, đêm thi Trang phục Dân tộc (National Costume) của Miss Grand International 2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là một trong những phần thi phụ rất được chú ý của đấu trường nhan sắc này.

Năm nay, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi mang tới bộ trang phục có tên Thăng Long Hội.

Thăng Long Hội lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, niềm tự hào ngàn đời của dân tộc Việt Nam, thiết kế tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt. Thăng Long Hội mang thông điệp giữ gìn bản sắc, để múa rối nước, di sản tinh thần vô giá của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.

Cộng đồng fan nhan sắc Việt dành nhiều lời khen cho thiết kế này, và hi vọng Yến Nhi sẽ có màn trình diễn bùng nổ trong đêm thi.

Yến Nhi hiện đang đứng thứ 2 BXH thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do người hâm mộ bình chọn. Cô đứng trên đại diện nước chủ nhà Thái Lan, chỉ sau đại diện đến từ Philippines.

Người đẹp đang thể hiện sự cố gắng nỗ lực sau loạt drama đáng tiếc. Cô cũng tìm cách làm mới hình ảnh, đặc biệt là về kiểu tóc, sau khi nhận được sự góp ý của netizen. Hiện tại, fan sắc đẹp Việt cũng đã ủng hộ Yến Nhi nhiều hơn, kỳ vọng cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Miss Grand International 2025.