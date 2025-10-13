Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Grand International 2025: Trang phục Dân tộc của Yến Nhi mang ý nghĩa gì?

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trang phục Dân tộc theo Hoa hậu Yến Nhi đến Miss Grand International 2025 nhận được nhiều lời khen từ fan sắc đẹp Việt. Trang phục lần này của đại diện Việt Nam mang ý nghĩa gì?

Tối ngày 13/10, đêm thi Trang phục Dân tộc (National Costume) của Miss Grand International 2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là một trong những phần thi phụ rất được chú ý của đấu trường nhan sắc này.

yen-nhi.jpg
yen-nhi2.jpg

Năm nay, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi mang tới bộ trang phục có tên Thăng Long Hội.

Thăng Long Hội lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước, niềm tự hào ngàn đời của dân tộc Việt Nam, thiết kế tái hiện hình ảnh những mái đình tráng lệ bên hồ, nơi từng là sân khấu cho bao câu chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn sáng tạo và tinh thần Việt. Thăng Long Hội mang thông điệp giữ gìn bản sắc, để múa rối nước, di sản tinh thần vô giá của Việt Nam tiếp tục tỏa sáng rực rỡ.

yen-nhi3.jpg
yen-nhi4.jpg

Cộng đồng fan nhan sắc Việt dành nhiều lời khen cho thiết kế này, và hi vọng Yến Nhi sẽ có màn trình diễn bùng nổ trong đêm thi.

mgi.jpg

Yến Nhi hiện đang đứng thứ 2 BXH thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do người hâm mộ bình chọn. Cô đứng trên đại diện nước chủ nhà Thái Lan, chỉ sau đại diện đến từ Philippines.

yen-nhi5.jpg
yen-nhi6.jpg

Người đẹp đang thể hiện sự cố gắng nỗ lực sau loạt drama đáng tiếc. Cô cũng tìm cách làm mới hình ảnh, đặc biệt là về kiểu tóc, sau khi nhận được sự góp ý của netizen. Hiện tại, fan sắc đẹp Việt cũng đã ủng hộ Yến Nhi nhiều hơn, kỳ vọng cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Miss Grand International 2025.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
#Hoa hậu Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #Trang phục dân tộc #Thăng Long Hội #Văn hóa Việt Nam #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam #Trang phục truyền thống #Nguyễn Thị Yến Nhi #Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục