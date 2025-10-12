Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục làm dày bảng thành tích trước khi đi thi Miss World

DAISY - Ảnh: NVCC

HHTO - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xướng tên là 1 trong 20 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc nhờ những đóng góp tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tối 11/10, Lễ trao Giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức đã diễn ra, vinh danh 20 cá nhân tiêu biểu trên toàn quốc. Giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp là danh hiệu uy tín nhằm tôn vinh các bạn trẻ hoạt động nổi bật trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, khởi nghiệp, công tác xã hội, cũng như những tấm gương thanh niên khuyết tật, người dân tộc thiểu số, cán bộ, công chức, viên chức có hành động đẹp, truyền cảm hứng cho xã hội.

bao-ngoc1.jpg
bao-ngoc3.jpg

Danh hiệu cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng. Chia sẻ về cảm xúc khi được nhận giải thưởng này, Bảo Ngọc cho biết:

Khi được xướng tên trong danh sách 20 cá nhân nhận Giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp năm 2025, Bảo Ngọc cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động. Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận dành cho riêng cá nhân mình, mà còn là sự công nhận cho nỗ lực của cả một tập thể, của những người đồng hành cùng mình trong các dự án cộng đồng, và đặc biệt là sự hưởng ứng của các bạn trẻ trên khắp cả nước”.

bao-ngoc2.jpg
bao-ngoc.jpg

Không xem danh hiệu là đích đến, Hoa hậu Bảo Ngọc nhìn nhận đây là một lời nhắc nhở và trọng trách lớn lao, thôi thúc cô tiếp tục nỗ lực hơn nữa. “Với Bảo Ngọc, sống đẹp không cần phải là điều gì quá lớn lao, mà chỉ cần sống chân thành, tử tế và luôn hướng về cộng đồng”- Bảo Ngọc chia sẻ thêm.

bao-ngoc9.jpg
bao-ngoc6.jpg
bao-ngoc5.jpg
bao-ngoc7.jpg

Trước đó, hình ảnh của hoa hậu Bảo Ngọc đã trở nên quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng trên khắp cả nước. Người ta thường thấy một Bảo Ngọc năng động trong chiến dịch Xuân tình nguyện, Chủ nhật Xanh, cũng như không ngần ngại trực tiếp dọn dẹp kênh rạch, trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. Chính những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa đó đã giúp cô được vinh danh tại Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia vào cuối năm 2024 và giờ đây là Giải Thưởng Thanh Niên Sống Đẹp năm 2025.

bao-ngoc8.jpg
bao-ngoc4.jpg

Điểm nhấn đặc biệt trong hành trình vì cộng đồng của Bảo Ngọc là dự án Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển bền vững, do cô sáng lập và điều hành. Dự án sẽ được mang đến đấu trường Miss World lần thứ 73 như một thông điệp mạnh mẽ về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Với Gen Zero, Bảo Ngọc mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Việt Nam trẻ trung, trí tuệ và tiên phong trong hành động vì tương lai bền vững.

123.jpg
DAISY - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Bảo Ngọc #Miss World 2026 #Giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp #hoạt động cộng đồng #dự án Gen Zero #phát triển bền vững #Việt Nam #Lê Nguyễn Bảo Ngọc

