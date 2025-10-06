Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Miss Grand International 2025: Sau sự cố “vạ miệng”, Yến Nhi bị công ty quản lý quay lưng?

JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2025 là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi không chỉ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng fan sắc đẹp Việt sau sự cố “vạ miệng”, cô còn bị chính công ty quản lý “quay lưng” khi Giám đốc quốc gia của MGI và dàn chị em Hoa hậu bỏ theo dõi.

Hiếm có đại diện Việt Nam nào đi thi nhan sắc quốc tế mà có nhiều drama ngay từ những ngày đầu như Hoa hậu Yến Nhi. Từ việc gây khó hiểu vì trình độ tiếng Anh quá kém, so với thực tế khi đi thi cuộc thi trong nước, cho đến sự việc gây bùng nổ mới đây là dùng từ ngữ không chuẩn mực khi nhắc đến cộng đồng fan sắc đẹp và đặc biệt là công ty chủ quản.

557442606-1231965642306873-3093616865784246263-n.jpg

Sau sự cố này, netizen nhanh chóng phát hiện ra Giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam và hàng loạt Hoa hậu từng đăng quang cuộc thi này tại Việt Nam như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương và Võ Lê Quế Anh bỏ theo dõi trang cá nhân của Yến Nhi.

yen-nhi3.jpg
yen-nhi2.jpg

Trang chủ Hoa hậu Hoà bình Việt Nam hiện chỉ có các bài post cập nhật đơn giản trang phục hàng ngày của Yến Nhi (có thể đã được set lịch đăng từ trước). Ngoài ra, không hề có thêm thông tin hay hình ảnh nào về Yến Nhi tại Miss Grand International 2025.

﻿mgi.jpg
sash.jpg﻿﻿
﻿top-10-pre-arrival.jpg﻿
mgi.jpg﻿

Không chỉ khiến fan nước nhà quay lưng, Yến Nhi còn không được fan quốc tế đánh giá cao, cô vắng mặt trong tất cả các BXH đánh giá của các chuyên trang quốc tế sau các sự kiện quan trọng đầu tiên như trao sash, trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan.

yen-nh.jpg
yen-nhi.jpg
Yến Nhi và bạn cùng phòng là Beatrice Alex Akyoo - Miss Grand Tanzania.

Yến Nhi cũng vắng mặt tại BXH Top 10 Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn, không lọt Top 15 phần thi Tài năng của Miss Grand International 2025. Cộng đồng nhan sắc Việt cho rằng Yến Nhi đã tự khiến cho hành trình đi thi của mình không suôn sẻ, thậm chí hành trình trở về đối mặt với công ty chủ quản và fan nước nhà cũng sẽ vô cùng khó khăn.

mgi.jpg
Hình ảnh mới nhất của Yến Nhi cùng các thí sinh trên trang chủ Miss Grand International 2025.
b83110cf2162ab3cf273.jpg

Cập nhật mới nhất, cuối ngày 5/10, Giám đốc Quốc gia Miss Grand Vietnam bất ngờ follow trở lại tài khoản của Yến Nhi. Dù sao đây cũng là nàng hậu do Công ty chọn lựa, fan sắc đẹp Việt cho rằng vị Giám đốc này đang cố gắng thể hiện trách nhiệm của mình với "gà nhà".

30fe9ff76538ef66b629.jpg
JEANIE - Ảnh: Tổng hợp
#Yến Nhi #Miss Grand International 2025 #scandal sắc đẹp #Hoa hậu Hoà bình Việt Nam #drama #Nguyễn Thị Yến Nhi

Xem thêm

Cùng chuyên mục