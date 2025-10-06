Miss Grand International 2025: Sau sự cố “vạ miệng”, Yến Nhi bị công ty quản lý quay lưng?

HHTO - Đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2025 là Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi không chỉ mất đi sự ủng hộ của cộng đồng fan sắc đẹp Việt sau sự cố “vạ miệng”, cô còn bị chính công ty quản lý “quay lưng” khi Giám đốc quốc gia của MGI và dàn chị em Hoa hậu bỏ theo dõi.

Hiếm có đại diện Việt Nam nào đi thi nhan sắc quốc tế mà có nhiều drama ngay từ những ngày đầu như Hoa hậu Yến Nhi. Từ việc gây khó hiểu vì trình độ tiếng Anh quá kém, so với thực tế khi đi thi cuộc thi trong nước, cho đến sự việc gây bùng nổ mới đây là dùng từ ngữ không chuẩn mực khi nhắc đến cộng đồng fan sắc đẹp và đặc biệt là công ty chủ quản.

Sau sự cố này, netizen nhanh chóng phát hiện ra Giám đốc quốc gia Miss Grand Vietnam và hàng loạt Hoa hậu từng đăng quang cuộc thi này tại Việt Nam như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương và Võ Lê Quế Anh bỏ theo dõi trang cá nhân của Yến Nhi.

Trang chủ Hoa hậu Hoà bình Việt Nam hiện chỉ có các bài post cập nhật đơn giản trang phục hàng ngày của Yến Nhi (có thể đã được set lịch đăng từ trước). Ngoài ra, không hề có thêm thông tin hay hình ảnh nào về Yến Nhi tại Miss Grand International 2025.

﻿ ﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Không chỉ khiến fan nước nhà quay lưng, Yến Nhi còn không được fan quốc tế đánh giá cao, cô vắng mặt trong tất cả các BXH đánh giá của các chuyên trang quốc tế sau các sự kiện quan trọng đầu tiên như trao sash, trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan.

Yến Nhi và bạn cùng phòng là Beatrice Alex Akyoo - Miss Grand Tanzania.

Yến Nhi cũng vắng mặt tại BXH Top 10 Pre-Arrival do người hâm mộ bình chọn, không lọt Top 15 phần thi Tài năng của Miss Grand International 2025. Cộng đồng nhan sắc Việt cho rằng Yến Nhi đã tự khiến cho hành trình đi thi của mình không suôn sẻ, thậm chí hành trình trở về đối mặt với công ty chủ quản và fan nước nhà cũng sẽ vô cùng khó khăn.

Hình ảnh mới nhất của Yến Nhi cùng các thí sinh trên trang chủ Miss Grand International 2025.

Cập nhật mới nhất, cuối ngày 5/10, Giám đốc Quốc gia Miss Grand Vietnam bất ngờ follow trở lại tài khoản của Yến Nhi. Dù sao đây cũng là nàng hậu do Công ty chọn lựa, fan sắc đẹp Việt cho rằng vị Giám đốc này đang cố gắng thể hiện trách nhiệm của mình với "gà nhà".