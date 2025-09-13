Minh bạch hoạt động công vụ và quản lý tài sản, thu nhập của công chức

Đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật
Ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 (phiên thứ hai) để xem xét, cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.
Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ này của Quốc hội, dự kiến xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết nhiều nhất từ trước tới nay.
Dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 120 hồ sơ, tài liệu, trong đó có 50 dự án luật, nghị quyết, cùng rất nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, là đột phá của đột phá; khi thể chế còn những điểm nghẽn, vướng mắc thì phải tháo gỡ để khơi thông nguồn lực cho phát triển, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững.
Tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá".
Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.
Bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo
Người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì luật hoá; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.
Theo Thủ tướng, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng.
Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo...
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn có ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến. Thủ tướng cũng yêu cầu lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thiện các hồ sơ trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng.
11 nội dung sẽ được Chính phủ thảo luận, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới;
Cùng với đó là các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).