Miền Bắc tăng nhiệt từ ngày mai, dự báo Hà Nội sẽ hết lạnh và chuyển mát

Thục Hân
HHTO - Kiểu thời tiết như mùa Đông ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, bao gồm Hà Nội, có khả năng chỉ duy trì nốt hôm nay. Từ mai, nhiều nơi ở miền Bắc tăng nhiệt. Dự báo Hà Nội hết lạnh, trời chuyển mát, nhiệt độ có thể lên đến bao nhiêu?

Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung đang có nhiệt độ khá thấp, trời nhiều mây, gió Đông Bắc lạnh, khiến nhiều người nói đùa rằng mùa Thu mới được có 2 ngày đã sang mùa Đông luôn rồi.

Thật vậy, sáng nay, 24/10, nhiệt độ Hà Nội vẫn là khoảng 19oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời khá rét. Đến trưa và chiều nay, nhiệt độ cũng chỉ tăng khoảng 2 - 3oC, đến mức 21 - 22oC, nếu không le lói một chút nắng nào. Như vậy vẫn là mức lạnh.

temp-oct24-1400.jpg
Nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều nay, 24/10. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng thực ra thì mùa Thu Hà Nội sắp quay trở lại.

Ngày mai, Hà Nội lại có nắng, khiến nhiệt độ cảm nhận cao nhất vào buổi trưa và chiều có thể tăng 5 - 6oC so với cùng thời điểm hôm nay, đạt mức 26 - 27oC. Nhiệt độ buổi sáng sớm cũng tăng nhẹ, lên mức 20 - 21oC. Với những mức nhiệt độ như vậy, ngày mai ở Hà Nội có thể gọi là mát chứ không lạnh.

temp-oct25-1400.jpg
Dự báo nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc vào trưa và chiều 25/10: Nhiệt độ tăng rõ rệt. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Nhưng những ngày nắng tới đây dự báo sẽ không nắng chói chang đến như đợt hanh khô vừa qua (là đợt trước 2 ngày lạnh hiện tại). Dù sao, trời vẫn khô ráo, nắng đẹp để phơi phóng, đi chơi cuối tuần, chụp ảnh được. Còn buổi sáng và tối nói chung vẫn se lạnh đến lạnh nên người dân ra ngoài vẫn nên có áo khoác, đặc biệt với trẻ em và những người có cơ địa nhạy cảm.

Trong vài ngày sau đó, ở Hà Nội nhiệt độ cả sáng sớm lẫn trong ngày đều tiếp tục nhích lên, tất nhiên sẽ không đến mức nắng nóng nhưng rất có thể sẽ khiến nhiều người lại… nhớ thời điểm “giống mùa Đông” như hôm nay.

ft1467.jpg
Thục Hân
