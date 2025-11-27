Miền Bắc sắp ô nhiễm không khí dài ngày

TPO - Dự báo những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, Hà Nội và các địa phương lân cận có khả năng hứng chịu một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng và kéo dài. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản khẩn yêu cầu các địa phương ứng phó.

Sáng nay (27/11), chất lượng không khí Hà Nội và các địa phương đang có xu hướng xấu đi. Tại một số điểm đo ô nhiễm không khí lên ngưỡng kém (có hại cho trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch), riêng điểm đo tại Đại học Bách khoa Hà Nội lên ngưỡng xấu (có hại cho tất cả mọi người).

Theo Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn cho thấy, trong khoảng 10 ngày tới, khu vực miền Bắc, đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong môi trường không khí, dẫn đến nguy cơ nồng độ bụi mịn PM2.5 tích tụ có khả năng tăng cao (AQI vượt mức 150), ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động kinh tế, xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội sắp bước vào đợt ô nhiễm không khí kéo dài.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và giảm thiểu mức độ ô nhiễm và các tác động bất lợi của đợt ô nhiễm này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi đến UBND các tỉnh/thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên và Ninh Bình triển khai các giải pháp cấp bách giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí.

Cụ thể là tăng cường vệ sinh đường phố và triển khai các giải pháp giảm bụi đường. Chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường, các chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông thực hiện ngay việc tăng cường tần suất quét đường, hút bụi, sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động phun nước, dập bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hằng ngày) để đảm bảo hiệu quả giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Bộ cũng đề nghị các địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng và giao thông vận tải phát thải bụi. Chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an xã, phường và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn.

Yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, vệ sinh xe ra vào công trường; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đình chỉ thi công các công trình xây dựng gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường.

Với nguồn thải công nghiệp và hoạt động có công đoạn đốt tại các làng nghề, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các cơ sở có nguồn phát thải khí thải lớn (xi măng, nhiệt điện, luyện thép...), các làng nghề có công đoạn đốt, đặc biệt các cơ sở tái chế (làng có nghề) trên địa bàn.

Kiểm soát việc vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, khuyến khích giảm công suất hoạt động trong những ngày có diễn biến chất lượng không khí (VN_AQI) ở mức xấu trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Với hoạt động đốt chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường giao lực lượng Công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh, ven các giao lộ giao thông.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương tăng cường thông tin, cảnh báo sức khỏe cộng đồng: Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí địa phương liên tục cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI trên ứng dụng VNAir.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân (đặc biệt là người già, trẻ em, người có bệnh lý nền về hô hấp) hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời, tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng sớm và ban đêm, sử dụng khẩu trang khi ra đường trong thời điểm VN_AQI ở mức cao để bảo vệ sức khỏe.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sẽ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) và ảnh vệ tinh để giám sát, phát hiện các điểm đốt mở, phát thải lớn và gửi thông tin, hình ảnh vi phạm về địa phương.

Cục Viễn thám Quốc gia cho biết sẽ dùng máy bay không người lái để kiểm soát các nguồn phát thải lớn.

Miền Bắc đang trong vào mùa cao điểm ô nhiễm không khí, từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để có biện pháp giảm thiểu tác động.

Đối với những ngày chất lượng không khí lên ngưỡng xấu, rất xấu và nguy hại nên hạn chế các hoạt động ngoài trời. Trường hợp phải ra ngoài nên đeo khẩu trang có khả năng chống bụi mịn PM2,5. Đóng cửa sổ, cửa ra vào trong những ngày ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là với các hộ dân sống gần công trường, đường giao thông lớn. Nên rửa mắt, mũi, súc họng bằng nước muối sinh lý sau khi tham gia giao thông và hoạt động ngoài trời.