Miền Bắc nắng nóng, miền Trung đón mưa dông giải nhiệt

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (12/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm nay, khu vực miền Trung, vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực đồng bằng và ven biển miền Bắc hôm nay nắng nóng, chiều tối ít mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo ngày mai (13/8), miền Bắc tiếp tục trời nắng, riêng đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối vùng núi có mưa dông. Từ khoảng 14/8, nắng nóng chấm dứt. Từ 15/8, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng.

nang-2604.jpg
Khu vực đồng bằng và ven biển miền Bắc hôm nay có nắng nóng.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở Thanh Hóa – Nghệ An, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa từ 10–30mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm mai, miền Trung có thể đón mưa lớn diện rộng.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong hôm nay ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

