Miền Bắc mưa to trở lại từ khoảng đêm mai

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay và ngày mai (12-13/10), miền Bắc ít mưa, nắng nhẹ, từ khoảng đêm 13/10 đến ngày 16/10 miền Bắc sẽ đón một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều và tối trong những ngày tới.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (13/10), miền Bắc tiếp tục ít mưa, nắng nhẹ. Từ đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ bắt đầu có mưa dông rải rác. Từ 14-16/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc đón một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ đêm mai, miền Bắc có mưa lớn.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Từ ngày 14/10, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có khả năng đón mưa lớn diện rộng.

Quảng Trị đến Huế sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ sáng nay ít mưa, trong chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 29-31 độ.

Dự báo lượng mưa ở Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong nhiều ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài
