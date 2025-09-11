Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa vào cuối tháng 9

TPO - Vào khoảng nửa cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh đặc trưng của mùa thu, mưa dông cũng có thể xuất hiện ở thời điểm không khí lạnh tràn xuống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ khoảng cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.

Đây là những đợt không khí lạnh yếu, thường gây mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ, mang lại thời tiết mùa thu se lạnh đặc trưng ở miền Bắc.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh năm nay đến sớm. Sự tác động của không khí trong một năm bão nhiều có thể gây ra mưa lũ phức tạp ở miền Trung vào cuối năm.

Cũng từ nay đến đầu tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, một trong số đó có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, chỉ tính từ 11/8 đến 10/9, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Miền Bắc có thể se lạnh vào cuối tháng 9. Ảnh minh hoạ: Trọng Tài.

Trong đó bão số 5 và bão số 6 cùng đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta, gây gió giật mạnh và mưa lớn diện rộng. Áp thấp nhiệt đới và bão số 7, tuy không đổ bộ đất liền nước ta nhưng gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã trải qua những đợt mưa lớn trong thời gian qua với nhiều kỷ lục được ghi nhận.

Trong đó trận mưa tại Hà Nội ngày 26/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 là trận mưa ngày lớn nhất ở Thủ đô được ghi nhận, vượt qua kỷ lục được xác lập vào 53 năm trước.

Thanh Hoá, Ninh Bình, Tuyên Quang, TPHCM, Phú Thọ, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng mưa ngày kỷ lục trong lịch sử tháng 8.

Dự báo từ nay đến đầu tháng 10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng, xen lẫn là các ngày nắng nóng nhẹ.

Khu vực Nam Bộ và các nơi khác ở Trung Bộ thời gian này cũng có nhiều mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.