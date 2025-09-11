Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc đón không khí lạnh đầu mùa vào cuối tháng 9

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vào khoảng nửa cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa chỉ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, trời se lạnh đặc trưng của mùa thu, mưa dông cũng có thể xuất hiện ở thời điểm không khí lạnh tràn xuống.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ khoảng cuối tháng 9, miền Bắc sẽ đón những đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.

Đây là những đợt không khí lạnh yếu, thường gây mưa dông và nền nhiệt giảm nhẹ, mang lại thời tiết mùa thu se lạnh đặc trưng ở miền Bắc.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh năm nay đến sớm. Sự tác động của không khí trong một năm bão nhiều có thể gây ra mưa lũ phức tạp ở miền Trung vào cuối năm.

Cũng từ nay đến đầu tháng 10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, một trong số đó có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, chỉ tính từ 11/8 đến 10/9, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

lanh-0905.jpg
Miền Bắc có thể se lạnh vào cuối tháng 9. Ảnh minh hoạ: Trọng Tài.

Trong đó bão số 5 và bão số 6 cùng đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta, gây gió giật mạnh và mưa lớn diện rộng. Áp thấp nhiệt đới và bão số 7, tuy không đổ bộ đất liền nước ta nhưng gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã trải qua những đợt mưa lớn trong thời gian qua với nhiều kỷ lục được ghi nhận.

Trong đó trận mưa tại Hà Nội ngày 26/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 là trận mưa ngày lớn nhất ở Thủ đô được ghi nhận, vượt qua kỷ lục được xác lập vào 53 năm trước.

Thanh Hoá, Ninh Bình, Tuyên Quang, TPHCM, Phú Thọ, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng mưa ngày kỷ lục trong lịch sử tháng 8.

Dự báo từ nay đến đầu tháng 10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng, xen lẫn là các ngày nắng nóng nhẹ.

Khu vực Nam Bộ và các nơi khác ở Trung Bộ thời gian này cũng có nhiều mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Nguyễn Hoài
#khí hậu miền Bắc #không khí lạnh đầu mùa #mưa dông miền Bắc #bão trên Biển Đông #mưa lớn miền Trung #đợt không khí lạnh cuối tháng 9 #thời tiết se lạnh mùa thu #ảnh hưởng bão đến đất liền Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục