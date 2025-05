Miền Bắc, Bắc Trung Bộ sắp đón mưa lớn

TPO - Dự báo mưa bắt đầu ở miền Bắc, Thanh Hoá từ tối ngày 28/5, kéo dài đến ngày 29/5 với lượng mưa có thể từ 30-80mm, có nơi trên 180mm. Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa bắt đầu từ khoảng ngày 29/5 với 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối 28/5 đến ngày 29/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi trên 180mm.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, mưa bắt đầu muộn hơn, khoảng ngày 29/5, kéo dài đến 30/5 với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ, có thể gây ngập úng cục bộ.

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó nên khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.



Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua những ngày mưa nhiều hiếm thấy. Từ ngày 22-24/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, miền Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 200mm.

Riêng tại Hà Tĩnh, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao và địa hình đón gió của đèo Ngang đã gây ra mưa lũ kỷ lục ở khu vực này trong tháng 5, khiến tình trạng ngập úng diện rộng đã xuất hiện ở nhiều nơi, gây thiệt hại lớn về hoa màu, vật nuôi.