Mưa lớn, người Hà Tĩnh 'trắng đêm' chạy lũ

TPO - Mưa lớn nhiều giờ khiến lũ trên các sông lên nhanh, nhiều xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)... bị ngập, gây thiệt hại về lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân vùng ngập di tản tài sản.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 24 đến sáng 25/5 khiến lũ trên các sông ở Hà Tĩnh lên nhanh. Riêng tại huyện Cẩm Xuyên, Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh đo được lượng mưa ở khu vực hồ Kẻ Gỗ lên đến 433mm. Một số nơi như: xã Cẩm Hưng 234mm, hồ sông Rác 257mm, hồ Thượng Tuy 270,8mm...

Lượng mưa lớn cũng khiến tràn tự do tại hồ Bộc Nguyên vận hành lúc rạng sáng 25/5. Mực nước vượt cao trình ngưỡng tràn +1,35m, lượng nước đổ về hồ Bộc Nguyên cũng khá lớn. Lũ lên nhanh gây ngập lụt một số xã trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, đặc biệt là 2 xã nằm dưới vùng hồ Kẻ Gỗ: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ.

Ông Võ Tá Kỷ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, lũ từ thượng nguồn đổ về rất nhanh. Trục đường liên xã Cẩm Duệ - Cẩm Thành qua trụ sở UBND xã Cẩm Duệ bị ngập lúc rạng sáng. Lũ lên ảnh hưởng khoảng 7 thôn trên địa bàn; trong đó có 2 thôn: Tân Duệ và Quang Trung bị ngập sâu khoảng 150 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu.

“Ngập lụt gây thiệt hại lớn về lúa, hoa màu, gà, vịt và một số tài sản. Ngay trong đêm, địa phương đã huy động lực lượng: công an, quân sự, đội xung kích của các thôn để sơ tán người già, trẻ em; đồng thời giúp người dân kê cao tài sản”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Tại xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên), lũ lên nhanh gây ngập lụt gần như toàn địa bàn; trong đó có 4 thôn ở gần núi là: Mỹ Phú, Mỹ Đông, Mỹ Lâm, Mỹ Hà với khoảng 450 hộ dân bị lũ quét, nước vào nhà từ 0,5 - 1m, có nơi nước ngập sâu 1,5m.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nhiều xã như: Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Thạch... cũng bị ngập lụt cục bộ. Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Cẩm Xuyên đã phát đi các bản tin cảnh báo đến người dân và chỉ đạo các xã ở vùng ngập lụt, sạt lở đất triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngoài lực lượng công an, quân sự tại các xã, ở các thôn đều có đội xung kích phòng chống lụt bão để kịp thời triển khai phương án tại chỗ.

Trước mắt, huyện chỉ đạo các vùng ngập lụt khẩn trương sơ tán người, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là nhiệm vụ trên hết. Ngoài ra, các xã cũng bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân kê cao tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ quét.

Đập vỡ, công an xuyên đêm hỗ trợ người dân di dời tài sản

Sáng 25/5, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tá Thái Văn Minh - Phó trưởng công an xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn kéo dài, trong đêm nước dâng cao, lực lượng công an xã đã huy động toàn bộ cán bộ trực, phối hợp an ninh cơ sở hỗ trợ người dân di dời tài sản trong tình huống khẩn cấp.

Do mưa lớn, đập Hà - đập chứa nước nhỏ với dung tích khoảng 250.000m3 tại thôn Quý đã bị vỡ, khiến nước tràn nhiều khu vực nhà dân trong đêm. Nhiều người dân trở tay không kịp khi nước bất ngờ dâng cao trong đêm dẫn đến tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng.

Khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy cùng lực lượng an ninh cơ sở tại các thôn đã tức tốc có mặt tại hiện trường, thức trắng đêm giúp người dân kê cao tài sản, di dời lúa và vật dụng đến nơi an toàn.

Theo thống kê sơ bộ tại xã Thạch Ngọc, mưa lũ đã khiến 600 con gia cầm, 4 con gia súc và nhiều diện tích hoa màu, hàng chục tấn lúa của người dân xã bị ngập nước, cuốn trôi.

Một lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà cho biết, qua thống kê sơ bộ trên địa bàn có 180ha diện tích lúa của người dân bị ngập nước, trong đó có nhiều diện tích lúa chưa kịp thu hoạch, bị nước lũ nhấn chìm, người dân mất trắng.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Thạch Hà, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Mưa lớn gây sạt lở trên đường Hồ Chí Minh, giao thông ách tắc Theo thông tin ban đầu, từ chiều tối 24/5, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km 811 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đã xảy ra sạt lở mái taluy dương, khiến đất đá tràn xuống lòng đường. Do khối lượng đất đá chắn ngang đường đã gây ách tắc giao thông qua tuyến. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông. Trong đêm, ngành chức năng đã huy động máy móc dọn dẹp khối lượng đất đá chắn ngang đường nhằm thông tuyến. Thời điểm này, dù mưa lớn, lực lượng CSGT đã dầm mưa để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn qua khu vực sạt lở. Theo ngành chức năng, sau thời gian khắc phục, đến khoảng 20h cùng ngày, tuyến đường đã được thông suốt. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tiếp tục cử người túc trực, theo dõi tình hình và điều tiết giao thông tại điểm sạt lở.