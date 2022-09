Hàng trăm trường học ở Nghệ An - Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ do mưa lụt

TPO - Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt, gần 300 trường học phải cho học sinh nghỉ học.

Ngày 29/9, thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh, có hơn 300 trường nghỉ tổ chức dạy học để đảm bảo an toàn do ảnh hưởng của bão số 4, mưa to trên diện rộng.

Từ sáng sớm, tất cả trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã được thông báo cho học sinh nghỉ do mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ.

Ông Trần Xuân Nhương, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Lưu cho biết, mưa lớn liên tục từ chiều và suốt đêm hôm qua (28/9) khiến nhiều nơi bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

“Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phòng đã chỉ đạo các trường trước mắt cho học sinh nghỉ ngày 29/9. Ngoài ra, Phòng cũng chỉ đạo nhà trường phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn tại chỗ cho học sinh. Nhắc nhở gia đình không cho con em đến vùng nước ngập, nơi có biển cảnh báo nước sâu, cấm qua lại”, ông Nhương cho hay.

Tại huyện Thanh Chương, phần lớn các trường đã thông báo cho học sinh nghỉ. Hiện chỉ còn một số trường ở khu vực cao, an toàn như thị trấn Thanh Chương, xã Thanh Phong,… vẫn đang dạy học bình thường.

Cô giáo Trịnh Thị Thanh Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Ngọc cho biết: “Tối qua, nước lũ tràn về làm đổ một đoạn bờ rào và sau đó nước tràn vào nhà trường rất nhanh khiến chúng tôi trở tay không kịp. Thời điểm nước dâng cao nhất, ngập phòng học tới 1 mét. Hiện nay toàn bộ 15 máy tính ở phòng tin học dù đã di dời, nhưng sợ rằng do bị ngấm nước mưa nên có thể bị hư hỏng”.

Tại các huyện miền núi Nghệ An, mưa lớn những ngày qua khiến nước sông suối dâng cao và có nguy cơ sạt lở đất.

Huyện Con Cuông có trên 90% trường học thông báo nghỉ học sáng 29/9. Ông Nguyễn Thanh An, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết, hiện nay, nhiều địa phương trên địa bàn huyện bị ngập lụt như Môn Sơn, Thạch Ngàn, Lục Dạ.

Bên cạnh đó, mưa lớn, nước sông suối dâng cao làm sạt lở một số tuyến đường dọc đường 7 (xã Lạng Khê) và nhiều tuyến đường ở phía trong bị chia cắt… Học sinh trên địa bàn nhiều xã đã được thông báo nghỉ học cho đến khi đảm bảo an toàn.

Ông Hoàng Đình Sơn, trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Kỳ cho biết, 63 trường học trên toàn huyện đã nghỉ học do mưa lớn, nước dâng, chia cắt giao thông.

“Mưa lớn liên tục từ chiều và suốt đêm hôm qua (28/9) trên toàn huyện khiến giao thông ở nhiều xã, thị trấn chia cắt, ngập lụt cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, phòng đã chỉ đạo các trường trước mắt cho học sinh nghỉ ngày 29/9. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết thực tế để chủ động tổ chức dạy học”, ông Sơn nói.

Huyện miền núi Quế Phong, học sinh một số trường thuộc các xã Nậm Nhoóng, Tri Lễ, Cắm Muộn, Quang Phong đã được thông báo nghỉ học.

Bị ngập do mưa lớn, gần 35.000 học sinh miền núi Hà Tĩnh nghỉ học

Trong ngày 29/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, một số tuyến đường bị ngập, gần 35.000 học sinh phải nghỉ học.



Ông Phan Văn Thanh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, nhiều tuyến đường giao thông các xã đã bị nước bao vây, gây ngập cục bộ, vì để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh, một số trường đã cho học sinh nghỉ học trong sáng nay 29/9.

Cụ thể có hơn 21.000 học sinh tại 49 trường học từ Mầm non đến THCS tại huyện Hương Khê phải nghỉ học để tránh lũ. Những trường cho nghỉ học đa phần ở các khu vực xung yếu, trũng thấp.

“Ngoài ra một số trường ở vùng rốn lũ như Hương Thủy, Điền Mỹ, Lộc Yên, Hà Linh… từ hôm qua các giáo viên đã chủ động đưa sách vở, đồ dùng học tập…lên cao để tránh bị ảnh hưởng do mưa lũ”, ông Hùng thông tin thêm.

Tại huyện Hương Khê, một số địa phương như xã Hương Giang, Hương Thuỷ, Hương Đô đã xuất hiện tình trạng bị ngập cục bộ, giao thông bị ảnh hưởng.

Ông Trần Quốc Hoàn – Chủ tịch UBND xã Hương Giang cho hay, tại xã có nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập sâu, giao thông chia cắt do mưa lớn kéo dài. Trước tình hình này địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, túc trực tại những vị trí đường bị ngập sâu để cấm người dân không được lưu thông qua khu vực này. Đồng thời tuyên truyền người dân ở những vùng thấp trũng phải kê cao tài sản để đảm bảo an toàn trong những ngày mưa lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN huyện Hương Khê, tổng lượng mưa từ 22h ngày 27/9 đến 6 giờ sáng nay (29/9) trên địa bàn là 353,6 mm. Mực nước sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ hiện nay là 12,46 m, dưới báo động 2 là 0,04 m. Đến 6h sáng nay, Nhà máy thủy điện Hố Hô đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 414 m3/s.

Cũng tại huyện Hương Sơn, do mưa lũ khiến một số địa phương bị ảnh hưởng, giao thông bị chia cắt. Trong sáng 29/9, ngành giáo dục Hương Sơn đã cho 13.503 học sinh tại 34 trường Mầm non đến THCS nghỉ học.

Hiện khu vực xã Sơn Giang, xã Sơn Kim, xã Kim Thoa của huyện Hương Sơn một số vùng đã bị cô lập do đường bị ngập sâu.

Ngoài ra, đến 9h sáng nay tại thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ) đã bị ngập sâu 0,5m, 83 hộ dân với 287 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn; đập tràn nằm trên tuyến đường liên thôn Trung Thành và Quang Vĩnh bị ngập sâu 0,8m. Riêng tại xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ), nhiều tuyến đường giao thông ở 2 thôn Đông Đoài và thôn Hạ Tiến bị ngập 0,5m; có hơn 70 hộ dân tại 2 thôn này bị chia cắt và cô lập.

Một số hình ảnh về mưa lũ tại Hà Tĩnh: