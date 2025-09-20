Mẹ và người thân lừa bán con gái ra nước ngoài làm vợ

TPO - Nhóm đối tượng cấu kết với mẹ ruột, người thân đưa 2 thiếu nữ từ Bạc Liêu (cũ) sang Trung Quốc bán làm vợ. Toà tuyên phạt nhóm 11 bị cáo tổng án phạt hơn 94 năm tù.

Ngày 19/9, TAND khu vực 6 – Cà Mau xét xử sơ thẩm vụ án mua bán người dưới 16 tuổi, xảy ra năm 2023, tại Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau), với 11 bị cáo.

Các bị cáo tại toà.

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Thảo (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) - được xác định là cầm đầu đường dây mua bán người sang Trung Quốc làm vợ.

Theo cáo trạng, Ngọc Thảo có chồng người Trung Quốc từ năm 2017, thường xuyên về Việt Nam để môi giới hôn nhân, nên đã đưa nhiều phụ nữ người Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng.

Đầu tháng 8/2023, Thạch Thị Xuân Mai là mẹ cháu T.M.P. (SN 2010); Thạch Thị Phết, Thạch Hoàng là ông, bà ngoại cháu T.T.D.M. (SN 2008) và Thạch Hiêl (cha dượng cháu M), Thạch Thị Diễm (mẹ cháu M), cùng một số bị cáo khác đã trao đổi, thoả thuận với Huỳnh Thị Ngọc Thảo đưa cháu P. và M. sang Trung Quốc lấy chồng. Khi thành công, Mai sẽ nhận 150 triệu đồng và Phết nhận 200 triệu đồng.

Sau khi thoả thuận, ngày 11/8/2023, Huỳnh Thị Ngọc Thảo thuê xe ô tô cùng với ông bà ngoại của cháu M. đưa 2 cháu gái từ Bạc Liêu cũ lên TPHCM, sau đó ra Hà Nội và đưa về nhà bị cáo Hoàng Văn Cường (SN 1995) tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại đây, Thảo chuyển 30 triệu đồng cho bị cáo Lê Quang Tý (SN 1989, ngụ phường Bạc Liêu) để trả cho Phết 20 triệu đồng và Mai 8 triệu đồng. Sau khi sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, Thảo đưa cháu P., M. đến nhà chồng của Thảo tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) để tìm bán cho người Trung Quốc lấy làm vợ.

Sau đó, P. bị Công an Trung Quốc bắt giữ do cư trú bất hợp pháp và trả về Việt Nam tháng 4/2024. Riêng cháu M. đến nay chưa về Việt Nam và không rõ tung tích.

Ngoài ra, vào tháng 5/2023, Huỳnh Thị Ngọc Thảo biết và hứa hẹn đưa T.T.T.L (SN 1999, ngụ tỉnh Bạc Liêu cũ) sang Trung Quốc lao động. Tháng 6/2023, Thảo mua vé máy bay cho L. đi từ Cần Thơ ra Hà Nội, rồi về nhà Hoàng Văn Cường (tại Lạng Sơn) và đưa sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Thảo bán L. nhiều lần cho người Trung Quốc làm vợ để nhận 200 triệu đồng. Do bị hành hạ, L. trình báo Công an Trung Quốc, đến tháng 3/2024, Thảo được trả về Việt Nam.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Thị Ngọc Thảo 22 năm tù về tội danh "Mua bán người" và "Mua bán người dưới 16 tuổi"; 10 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 tháng tù đến 22 năm tù về các tội "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Không tố giác tội phạm".