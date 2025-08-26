“Mây xoắn ốc” xám sẫm xuất hiện ở Hà Nội là dấu hiệu thời tiết gì?

HHTO - Trên mạng xã hội có hình ảnh đang được chia sẻ nhanh chóng: Một "đám mây" trông như xoắn ốc khổng lồ, màu xám sẫm trên bầu trời Hà Nội ở thời điểm lốc xoáy vừa đi ngang qua. “Mây xoắn ốc” kỳ lạ này là hiện tượng gì, có thể được giải thích ra sao và là dấu hiệu của điều gì về thời tiết?

Một số trang mạng xã hội và cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh lốc xoáy xuất hiện ở Hà Nội vào chiều ngày 26/8. Sau đó, trên bầu trời Hà Nội có “đám mây xoắn ốc” rất lớn, màu xám sẫm, trông vô cùng kỳ lạ. Nhiều người thấy “đám mây” này trông rất đáng sợ và liên tưởng đến những bộ phim về các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Mặc dù trên trang của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Cục Khí tượng Thủy văn chưa xác nhận các hiện tượng này ở Hà Nội, nhưng trên thực tế, đây là những hiện tượng tự nhiên có thể được giải thích chứ không mang tính “tâm linh”, “kỳ ảo” như một số cư dân mạng suy đoán.

"Mây" hình xoắn ốc khổng lồ trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Facebook Hà Nội 24h.

Trước hết, “đám mây” hình xoắn ốc đó không phải là một loại mây, mà khả năng lớn là một cấu trúc xoáy trong một hệ thống mây vũ tích (liên quan đến mưa dông).

Nền mây xám, dày đặc xung quanh có thể là mây dông phát triển thẳng đứng, còn hình xoắn ốc có thể là cái xoáy được tạo ra bởi không khí hỗn loạn bên trong hoặc bên dưới mây dông.

Nhưng tại sao lại có cái xoáy như vậy bên trong hoặc bên dưới mây dông?

Có thể lý giải là do độ đứt gió (gió thay đổi hướng hoặc/ và tốc độ theo độ cao). Có thể hình dung thế này: Ở gần mặt đất, có thể có gió Đông với tốc độ 20 km/h, nhưng ở phía trên cao lại có gió Đông Nam với tốc độ 60 km/h. Sự khác biệt này tạo ra các cột/ ống khí xoáy nằm ngang trong khí quyển, theo trang ABC News.

Một hình ảnh khác về "mây xoắn ốc". Ảnh: Facebook Hà Nội News.

Trong cơn dông, không khí ấm và ẩm bốc lên cao và có thể “đẩy nghiêng” cái “cột/ ống” nói trên, khiến nó chuyển từ ngang thành dọc và trở thành một cột khí xoáy theo chiều thẳng đứng. Đó là khi chúng ta có thể nhìn thấy mẫu hình xoáy/ xoắn ốc trong mây.

Trong mây dông không chỉ có không khí ấm bốc lên mà còn có không khí lạnh hơn lao xuống. Khi luồng khí bốc lên và luồng khí lao xuống va chạm, chúng càng gây nhiễu động và có thể khiến mẫu hình xoắn ốc trở nên rõ ràng hơn.

Trong cơn dông có thể có nhiều hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật, sấm sét... Trong ảnh là một cơn lốc xoáy ở Kansas (Mỹ). Ảnh: Roger Hill/ Barcroft Media via Getty Images.

Với những yếu tố trên, có thể nhận thấy là “hình xoắn ốc xám sẫm trên bầu trời” thường là dấu hiệu cho thấy đang hoặc sắp có thời tiết xấu, không ổn định, mưa dông đang hoặc sắp xảy ra, điều kiện đang thuận lợi cho sự phát triển của lốc xoáy, gió giật, mưa to kèm sấm chớp, có thể cả mưa đá… (mặc dù không nhất thiết là xảy ra những hiện tượng này).

Do đó, khi nhìn thấy hình xoắn ốc trên bầu trời với mây dày đặc, trời tối sầm, người dân nếu đang ở trong nhà thì không nên ra ngoài vội, còn nếu đang ở bên ngoài thì nên nhanh chóng tìm chỗ trú, tránh, giữ an toàn.