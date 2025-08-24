Mâu thuẫn khi ăn nhậu, một người thiệt mạng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - Sau khi đâm chết bạn nhậu, nghi phạm bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Ngày 24/8, Công an TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Tấn Quí (SN 1985, quê Gia Lai) để điều tra liên quan đến vụ một người bị đâm chết tại nhà ở ấp 1, xã Phú Giáo, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, đêm 23/8, một nhóm người tổ chức ăn nhậu tại nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi, ấp 1, xã Phú Giáo, TPHCM.

Nhậu tới khuya thì cả nhóm giải tán, chỉ còn lại Nguyễn Tấn Quí và anh Trần Hữu Luân (SN 1990, quê Gia Lai). Sau đó giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn dẫn tới lời qua tiếng lại.

pg.jpg
Công an lấy lời khai Nguyễn Tấn Quí

Nguyễn Tấn Quí dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Luận. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

pg1.jpg
Tang vật gây án

Nghi phạm Nguyễn Tấn Quí sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức truy bắt nghi phạm.

Lực lượng công an phát hiện nghi phạm Nguyễn Tấn Quí đang lẩn trốn gần khu vực sân vận động xã Phú Giáo nên tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

