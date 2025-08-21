Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lâm Đồng:

Mâu thuẫn với con chủ quán nhậu, một người bị đâm tử vong

Thái Lâm
TPO - Một người đàn ông tử vong tại chỗ sau khi bị con trai chủ quán nhậu ở Lâm Đồng đuổi theo, đâm thẳng vào ngực.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng xảy ra đêm 20/8 tại xã Đinh Trang Thượng.

hien-truong-vu-dam-chet-nguoi-481.jpg
Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/8, một nhóm thợ xây đến ăn nhậu tại quán Sân Vườn (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng, Lâm Đồng) do bà Q.T.N (47 tuổi) làm chủ. Trong lúc nhậu, Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con bà N) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với ông G.T.Q (56 tuổi, quê Vĩnh Long) là thợ xây đang làm việc tại địa phương.

Được mọi người can ngăn, ông Quang rời quán về lán trại cách đó khoảng 80m. Tuy nhiên, Tuấn cầm dao nhọn đuổi theo, đâm một nhát chí mạng vào ngực trái khiến ông Q. gục tử vong tại chỗ, rồi bỏ đi.

ap-giai-doi-tuong-ve-don-cong-an-9888.jpg
Áp giải đối tượng Tuấn (giữa) tới hiện trường phục vụ điều tra.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đinh Trang Thượng đã phong tỏa hiện trường, triển khai truy bắt. Đến khoảng 22h10 cùng ngày (20/8), Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Thái Lâm
