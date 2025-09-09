Marvel Zombies: Khi Marvel làm phim hoạt hình về xác sống, biệt đội Avengers hóa thây ma

HHTO - Vừa qua, Marvel đã cho ra mắt "Marvel Zombies", dự án hoạt hình nơi những siêu anh hùng quen thuộc không còn giữ vai trò giải cứu thế giới mà trở thành xác sống gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Lấy bối cảnh một thực tại khác trong đa vũ trụ MCU, Marvel Zombies đưa khán giả đến kịch bản khi đại dịch zombie bùng phát, cuốn phăng mọi phòng tuyến và ngay cả những siêu anh hùng quyền năng nhất cũng không thể thoát khỏi.

Trailer đầu tiên hé lộ loạt gương mặt quen thuộc từ Scarlet Witch, đội quân Wakanda cho đến những phản diện cộm cán như Namor hay Thanos, tất cả đều biến thành xác sống gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Đội quân Wakanda trong nhân dạng xác sống. Ảnh: Marvel Studios

Zombie Scarlet Witch (Dead Queen) đối đầu Thor. Ảnh: Marvel Studios

Trước thảm họa này, một nhóm nhỏ những người sống sót vẫn kiên cường bám trụ. Đoạn giới thiệu cho thấy sự xuất hiện của Spider-Man, Shang-Chi, Yelena Belova, Red Guardian và Eric Brooks, họ vừa là hy vọng cuối cùng, vừa là những chiến binh phải đối mặt với các đồng minh cũ nay đã hóa thây ma, tiếp tục chiến đấu giành lấy hy vọng cuối cùng.

Dàn diễn viên lồng tiếng cho phim quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc gồm Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani và Dominique Thorne. Series cũng mang đến màn ra mắt của Blade phiên bản hoạt hình, do Todd Williams lồng tiếng.

Sự góp mặt của Blade phiên bản hoạt hình cũng là điểm nhấn được người hâm mộ chú ý. Ảnh: Marvel Studios

Ý tưởng về vũ trụ Marvel khi bị biến thành “ác mộng xác sống” vốn đã được khai thác trong tập What If… Zombies?! thuộc mùa đầu tiên của What If…? (2021), nơi các Avengers như Iron Man, Doctor Strange, Hawkeye hay Falcon lần lượt bị nhiễm virus. Marvel Zombies tiếp tục mở rộng câu chuyện ấy, biến điều từng chỉ là giả thuyết trở thành một tuyến truyện độc lập.

Marvel Zombies dự kiến dài 4 tập, chính thức ra mắt trực tuyến trên nền tảng Disney+ vào ngày 24/9 tới.