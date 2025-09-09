Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đừng bỏ lỡ!

Google News

Marvel Zombies: Khi Marvel làm phim hoạt hình về xác sống, biệt đội Avengers hóa thây ma

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Vừa qua, Marvel đã cho ra mắt "Marvel Zombies", dự án hoạt hình nơi những siêu anh hùng quen thuộc không còn giữ vai trò giải cứu thế giới mà trở thành xác sống gieo rắc nỗi kinh hoàng.

Lấy bối cảnh một thực tại khác trong đa vũ trụ MCU, Marvel Zombies đưa khán giả đến kịch bản khi đại dịch zombie bùng phát, cuốn phăng mọi phòng tuyến và ngay cả những siêu anh hùng quyền năng nhất cũng không thể thoát khỏi.

Trailer đầu tiên hé lộ loạt gương mặt quen thuộc từ Scarlet Witch, đội quân Wakanda cho đến những phản diện cộm cán như Namor hay Thanos, tất cả đều biến thành xác sống gieo rắc nỗi kinh hoàng.

b38dbacec4294f771638.jpg
Đội quân Wakanda trong nhân dạng xác sống. Ảnh: Marvel Studios
541740078-122203911770086648-7412547901478577341-n-1300.jpg
Zombie Scarlet Witch (Dead Queen) đối đầu Thor. Ảnh: Marvel Studios

Trước thảm họa này, một nhóm nhỏ những người sống sót vẫn kiên cường bám trụ. Đoạn giới thiệu cho thấy sự xuất hiện của Spider-Man, Shang-Chi, Yelena Belova, Red Guardian và Eric Brooks, họ vừa là hy vọng cuối cùng, vừa là những chiến binh phải đối mặt với các đồng minh cũ nay đã hóa thây ma, tiếp tục chiến đấu giành lấy hy vọng cuối cùng.

Dàn diễn viên lồng tiếng cho phim quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc gồm Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani và Dominique Thorne. Series cũng mang đến màn ra mắt của Blade phiên bản hoạt hình, do Todd Williams lồng tiếng.

541516316-1187319123430067-6849170970370168205-n.jpg
Sự góp mặt của Blade phiên bản hoạt hình cũng là điểm nhấn được người hâm mộ chú ý. Ảnh: Marvel Studios

Ý tưởng về vũ trụ Marvel khi bị biến thành “ác mộng xác sống” vốn đã được khai thác trong tập What If… Zombies?! thuộc mùa đầu tiên của What If…? (2021), nơi các Avengers như Iron Man, Doctor Strange, Hawkeye hay Falcon lần lượt bị nhiễm virus. Marvel Zombies tiếp tục mở rộng câu chuyện ấy, biến điều từng chỉ là giả thuyết trở thành một tuyến truyện độc lập.

mv5bngnkyji3zwutn2mzms00ndg5lwe5mmytzge4zjc0ogvhodm4xkeyxkfqcgc-v1.jpg

Marvel Zombies dự kiến dài 4 tập, chính thức ra mắt trực tuyến trên nền tảng Disney+ vào ngày 24/9 tới.

1abb8ed07a86f2d8ab97.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Marvel Zombies #Marvel #MCU #phim siêu anh hùng #What If…? #Elizabeth Olsen #Paul Rudd #Florence Pugh #David Harbour #Scarlet Witch #Marvel Studios #Avengers

Cùng chuyên mục