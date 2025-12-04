Màn "tẩy trắng" của Sơn.K khiến fan "Say Hi" xôn xao

Là "anh cán bộ" được đông đảo người hâm mộ của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 yêu thích, Sơn.K luôn gây chú ý với những chủ đề độc lạ, dở khóc dở cười bên cạnh âm nhạc của mình. Gần đây, khoảnh khắc "tẩy trắng" của nam ca sĩ bất ngờ trở thành đề tài bàn tán.

Cụ thể, đoạn video ghi lại hình ảnh Sơn.K "tẩy trắng", mà chính xác hơn là tẩy trắng tóc của mình khiến cộng đồng mạng phát sốt. Dù là hình ảnh khoảnh khắc hậu trường mờ ảo nhưng nhan sắc của Anh trai sinh năm 2001 này vẫn rất nổi bật.

Khoảnh khắc Sơn.K khoe visual với tóc trắng. Nguồn: All For K

Dưới phần bình luận, cư dân mạng đều không giấu được sự yêu thích với Sơn.K, đặc biệt khi vẻ ngoài của anh chàng phù hợp với nhiều màu tóc. Nhiều khán giả hy vọng đây sẽ là tạo hình đặc sắc mà nam ca sĩ sẽ "diện" lại trong đêm Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2 sắp tới.

Kể từ khi tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đến nay, Sơn.K vẫn luôn là một trong những cái tên nổi bật, sở hữu tài năng đa dạng từ ca hát, nhảy múa và trình diễn sân khấu. Anh chàng gây sức hút ngay từ tập 1 với màn nhào lộn trong phần thi Độc Nhất Vô Nhị của Liên quân 2, từ đó trở thành một trong những Anh trai được yêu thích hàng đầu.

Hiện tại, Sơn.K đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho Best 5 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Dù đang bám trụ vững vàng trước cửa ngỏ top 5 nhưng nam ca sĩ vẫn có thể bứt phá, giành suất trong đội hình chiến thắng trong thời gian tới.