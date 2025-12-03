NSX Say Hi lên tiếng về sự cố mất lượt vote, nhiều FC nhận thấy “điểm bất thường”

HHTO - Mới đây, phía nhà sản xuất chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 đã lên tiếng về sự cố mất bình chọn của các Anh Trai.

Mới đây, NSX Anh Trai "Say Hi" đã chính thức đăng tải thông báo xin lỗi liên quan đến sự cố ghi nhận bình chọn của khán giả. Bài viết cho biết trong những ngày qua, chương trình nhận được lượng truy cập và tham gia bình chọn tăng đột biến, vượt ngoài dự đoán ban đầu. Lưu lượng quá lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống bị quá tải tại nhiều thời điểm, gây ra các hiện tượng như thao tác chậm và không cộng đủ lượt vote khi khán giả bình chọn.

Thông báo được đưa ra sau khi khán giả liên tục phản ánh tình trạng mất vote, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả bình chọn của các Anh trai.

Đại diện NSX gửi lời xin lỗi vì sự cố kỹ thuật này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm bình chọn của khán giả. Họ cho biết hiện tại "đội ngũ kỹ thuật đã liên tục triển khai các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tăng tính ổn định và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh. Hiện hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại.”

Bên cạnh đó, NSX chương trình cũng hướng dẫn khán giả trong trường hợp bị mất vote, chưa được cộng đủ vote hoặc hệ thống không ghi nhận nhiệm vụ đã thực hiện, có thể liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng hoặc fanpage chính thức để được kiểm tra và khôi phục quyền lợi.

Nguyên văn bài chia sẻ của phía NSX chương trình.

Dù phía NSX chương trình đã giải thích nguyên nhân kỹ thuật, dưới bài đăng, nhiều người vẫn để lại bình luận thể hiện sự nghi ngờ, thậm chí yêu cầu chương trình làm rõ cách thức xử lý.

Một tài khoản bình luận: “Nếu đã để fan vote thì phải công bằng và minh bạch. Đây là cuộc chơi của fan thì để fan chơi. Còn nếu đã cơ cấu quán quân từ đầu thì nên công bố thể lệ khác. Đừng để mất niềm tin của fan nữa.” Cùng nhiều người khác cũng cho rằng trong quá trình mất vote, họ đã bỏ ra số tiền lớn để mua lượt, nên sự cố này cần được xử lý thỏa đáng vì sẽ mang “tính pháp lý” do có thiệt hại tài chính.

Không chỉ sự cố kỹ thuật, một số fan đưa ra lập luận về các “dấu hiệu bất thường” trong đợt cập nhật vote gần đây. Đầu tiên, lượng vote của Vũ Cát Tường bất ngờ tăng tròn 100.000 - không lẻ bất kỳ con số nào, điều mà khán giả nhận định là “hiếm khi xảy ra” với hình thức bình chọn theo thời gian thực.

Số lượng phiếu "bất thường" của Vũ Cát Tường ghi nhận vào 11h00 ngày 2/12. Nguồn: @tram.le0807 (Threads).

Bên cạnh đó, Vương Bình cũng được cho là không tăng thêm bất kỳ lượt vote nào trong nhiều giờ, dù đã có fan xác nhận có bỏ phiếu cho nam ca sĩ trong thời gian này. Thế nhưng sau khi hệ thống cập nhật lại, số vote của Vương Bình bất ngờ nhảy vọt thêm khoảng 20.000, khiến nhiều người đặt câu hỏi.

Những nghi vấn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, làm tăng thêm áp lực cho BTC. Nguồn: @ste_lla140202 (Threads).

Tính đến 19h ngày 2/12, hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại và bảng xếp hạng số phiếu bầu chọn của cũng ghi nhận sự thay đổi thứ hạng đáng chú ý. NEGAV vẫn duy trì phong độ dẫn đầu với hơn 1,61 triệu vote, giữ chắc vị trí số 1 sau nhiều vòng bình chọn liên tiếp. Trong khi đó,buitruonglinh đang thu hẹp khoảng cách đáng kể với 1,393,916 phiếu bầu.

Bất ngờ nhất là màn bứt tốc của CONGB. Với tổng số 1.028.118 vote, CONGB chính thức vượt qua B Ray để vươn lên vị trí thứ 3, đẩy nam rapper xuống hạng 4. Ở chiều ngược lại, Vũ Cát Tường giảm thứ bậc so với ban đầu, rơi xuống vị trí thứ 5 với 984.531 vote.