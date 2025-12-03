Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

NSX Say Hi lên tiếng về sự cố mất lượt vote, nhiều FC nhận thấy “điểm bất thường”

Lan Anh

HHTO - Mới đây, phía nhà sản xuất chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 đã lên tiếng về sự cố mất bình chọn của các Anh Trai.

Mới đây, NSX Anh Trai "Say Hi" đã chính thức đăng tải thông báo xin lỗi liên quan đến sự cố ghi nhận bình chọn của khán giả. Bài viết cho biết trong những ngày qua, chương trình nhận được lượng truy cập và tham gia bình chọn tăng đột biến, vượt ngoài dự đoán ban đầu. Lưu lượng quá lớn trong thời gian ngắn khiến hệ thống bị quá tải tại nhiều thời điểm, gây ra các hiện tượng như thao tác chậm và không cộng đủ lượt vote khi khán giả bình chọn.

593733477-1442544207542034-4251894406369443514-n.jpg
Thông báo được đưa ra sau khi khán giả liên tục phản ánh tình trạng mất vote, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả bình chọn của các Anh trai.

Đại diện NSX gửi lời xin lỗi vì sự cố kỹ thuật này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm bình chọn của khán giả. Họ cho biết hiện tại "đội ngũ kỹ thuật đã liên tục triển khai các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tăng tính ổn định và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh. Hiện hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại.”

Bên cạnh đó, NSX chương trình cũng hướng dẫn khán giả trong trường hợp bị mất vote, chưa được cộng đủ vote hoặc hệ thống không ghi nhận nhiệm vụ đã thực hiện, có thể liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng hoặc fanpage chính thức để được kiểm tra và khôi phục quyền lợi.

vote.png
Nguyên văn bài chia sẻ của phía NSX chương trình.

Dù phía NSX chương trình đã giải thích nguyên nhân kỹ thuật, dưới bài đăng, nhiều người vẫn để lại bình luận thể hiện sự nghi ngờ, thậm chí yêu cầu chương trình làm rõ cách thức xử lý.

Một tài khoản bình luận: “Nếu đã để fan vote thì phải công bằng và minh bạch. Đây là cuộc chơi của fan thì để fan chơi. Còn nếu đã cơ cấu quán quân từ đầu thì nên công bố thể lệ khác. Đừng để mất niềm tin của fan nữa.” Cùng nhiều người khác cũng cho rằng trong quá trình mất vote, họ đã bỏ ra số tiền lớn để mua lượt, nên sự cố này cần được xử lý thỏa đáng vì sẽ mang “tính pháp lý” do có thiệt hại tài chính.

at-6.png

Không chỉ sự cố kỹ thuật, một số fan đưa ra lập luận về các “dấu hiệu bất thường” trong đợt cập nhật vote gần đây. Đầu tiên, lượng vote của Vũ Cát Tường bất ngờ tăng tròn 100.000 - không lẻ bất kỳ con số nào, điều mà khán giả nhận định là “hiếm khi xảy ra” với hình thức bình chọn theo thời gian thực.

056ce6a2d3ee5cb005ff.jpg
Số lượng phiếu "bất thường" của Vũ Cát Tường ghi nhận vào 11h00 ngày 2/12. Nguồn: @tram.le0807 (Threads).

Bên cạnh đó, Vương Bình cũng được cho là không tăng thêm bất kỳ lượt vote nào trong nhiều giờ, dù đã có fan xác nhận có bỏ phiếu cho nam ca sĩ trong thời gian này. Thế nhưng sau khi hệ thống cập nhật lại, số vote của Vương Bình bất ngờ nhảy vọt thêm khoảng 20.000, khiến nhiều người đặt câu hỏi.

at-5.png
Những nghi vấn này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, làm tăng thêm áp lực cho BTC. Nguồn: @ste_lla140202 (Threads).

Tính đến 19h ngày 2/12, hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại và bảng xếp hạng số phiếu bầu chọn của cũng ghi nhận sự thay đổi thứ hạng đáng chú ý. NEGAV vẫn duy trì phong độ dẫn đầu với hơn 1,61 triệu vote, giữ chắc vị trí số 1 sau nhiều vòng bình chọn liên tiếp. Trong khi đó,buitruonglinh đang thu hẹp khoảng cách đáng kể với 1,393,916 phiếu bầu.

Bất ngờ nhất là màn bứt tốc của CONGB. Với tổng số 1.028.118 vote, CONGB chính thức vượt qua B Ray để vươn lên vị trí thứ 3, đẩy nam rapper xuống hạng 4. Ở chiều ngược lại, Vũ Cát Tường giảm thứ bậc so với ban đầu, rơi xuống vị trí thứ 5 với 984.531 vote.

587812793-17903242140313899-9017157119737726880-n.jpg
Phía FC NEGAV nhanh chóng công khai minh bạch lượt bình chọn nhằm tránh ồn ào không đáng có. Nguồn: @hoidongbaoancuanegav
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Lan Anh
#Anh Trai Say Hi 2025 #bình chọn chung kết #ATSH #B Ray #CONGB #NEGAV #Vũ Cát Tường #buitruonglinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục