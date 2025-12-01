Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngô Kiến Huy tốn 6 tiếng thu âm 8 câu rap, được HIEUTHUHAI "kiệu" từng câu

Như Lê (Tổng hợp)

HHTO - Phần thi tại Chung kết Anh Trai "Say Hi" của Ngô Kiến Huy nhận về khá nhiều lời khen và sự đón nhận của khán giả. Trở lại với sở trường ballad, anh đã khiến người nghe thổn thức với ca khúc "Nhìn Về Phía Anh".

Trải qua một hành trình biến hóa với Anh Trai "Say Hi", trong vòng chung kết, Ngô Kiến Huy đã chọn một bản ballad cho phần thi solo của mình. Đến với chương trình bằng bản hit Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, Ngô Kiến Huy mong muốn được khép lại chương trình cũng bằng sở trường ballad của mình.

Sân khấu Nhìn Về Phía Anh được đầu tư đẹp mắt với 600 cây nến điện nhằm tạo nên sự lung linh, tràn ngập cảm xúc. Cùng với đó là dàn 20 nhạc công trình diễn cho tiết mục, đẩy mạnh cả phần nghe và nhìn. Người hâm mộ nhận xét, Ngô Kiến Huy thăng hạng về giọng hát, tạo hình lẫn xây dựng concept cho sân khấu solo.

087a2379.jpg
087a2369.jpg

Nhìn Về Phía Anh là sáng tác của nhạc sĩ REDT, với sự chắp bút của HIEUTHUHAI cho phần rap. Tiết lộ thú vị này khiến mọi người phải ngỡ ngàng. Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng chính HIEUTHUHAI đã truyền cảm hứng và động viên anh thử rap lần đầu tiên trong 17 năm làm nghề. Cũng chính quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa 1 cẩn thận "kiệu" cho Ngô Kiến Huy từng câu. Vì đây là lần đầu tiên thử sức nên Ngô Kiến Huy đã tốn tới 6 tiếng để thu âm 8 câu rap.

087a2401.jpg
hth2.jpg
HIEUTHUHAI (Ảnh: FBNV)

Sự cầu toàn tới mức "khó tính" này của HIEUTHUHAI đã hỗ trợ Ngô Kiến Huy đã có phần thể hiện rap melody trọn vẹn, vừa vặn và là điểm nhấn đặc biệt cho ca khúc. Sau khi kết thúc tiết mục, MC Trấn Thành đã dành rất nhiều lời khen cho Ngô Kiến Huy bởi sự tiến bộ, khác biệt của anh so với trước đây.

Mặt khác, Ngô Kiến Huy cũng thành thật chia sẻ rằng anh đến với chương trình Anh Trai "Say Hi" không nhắm tới bất cứ danh hiệu nào. Anh cho rằng đây là sân chơi, là cơ hội hiếm hoi cho những tài năng trẻ mới vào nghề, bởi vậy anh mong khán giả hãy bình chọn cho những anh trai khác trong chương trình. Sự khiêm nhường và chân thành này của Ngô Kiến Huy đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.

087a2425.jpg
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê (Tổng hợp)
#Ngô Kiến Huy #HIEUTHUHAI #Anh Trai Say Hi #rap #ballad #sân khấu #cảm xúc

