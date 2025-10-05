Anh Trai Say Hi: buitruonglinh làm đội trưởng, Ngô Kiến Huy "khai trương" đảo hoang

HHTO - Anh Trai "Say Hi” tập 3 mang đến loạt thử thách căng thẳng, màn đấu trí kịch tính cùng nhiều khoảnh khắc xúc động khó quên của dàn anh trai.

Sau màn khởi động bùng nổ tại Live Stage 1, tập 3 của Anh Trai "Say Hi” 2025 tiếp tục mang đến một bữa tiệc giải trí đủ đầy dư vị cảm xúc với concept “Chuyến Tàu Định Mệnh”. MC Trấn Thành trở thành “người cầm lái” dẫn dắt dàn Anh Trai hóa thân thành các điệp viên, mang theo hành trang là "câu chuyện" của họ.

Các Anh trai bước vào chuyến tàu định mệnh khởi hành đến Live stage tiếp theo.

Đáng chú ý, tập 3 cũng chính thức xác lập bốn đội trưởng cho Live Stage 2 gồm Karik, Negav, B Ray và buitruonglinh, dựa trên thứ hạng đã công bố. Ngay sau đó, bầu không khí kịch tính nhanh chóng được đẩy lên cao trào khi luật chơi buộc các thành viên phải đưa ra lựa chọn quyết định: ai lập được đội sẽ tiếp tục hành trình, còn ai không thành công sẽ phải “ra đảo hoang”.

Điểm số các Anh trai được công bố.

Ngô Kiến Huy﻿ trở thành “anh trai” đầu tiên phải rời tàu và đi đến đảo hoang.

Game vận động đã trở thành “gia vị đặc sản” không thể thiếu để giành quyền đấu giá ca khúc. Từ những màn chèo sup tranh cờ, bơi chiếm đảo cho đến trò chơi “hiến dâng hoàng tử”, loạt thử thách đã buộc các đội trưởng và thành viên phải bung hết sức, vừa tính toán chiến thuật vừa phối hợp chặt chẽ để giành lấy quyền ưu tiên.

Sau hàng loạt màn “lật kèo” ngoạn mục, đội B Ray đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc.

Phần thể hiện ấn tượng của Jaysonlei giúp đội mang về thẻ hoán đổi.

Chưa dừng lại ở đó, tập 3 còn gây chú ý với phiên đấu giá 8 ca khúc mới dành cho Live Stage 2. Theo luật chơi “căng não”, mỗi đội trưởng phải tính toán kỹ lưỡng để phân bổ điểm số hợp lý, vừa bảo toàn nguồn lực vừa nắm trong tay ca khúc phù hợp nhất cho chiến lược đường dài.

Chính sự giằng co, đấu trí quyết liệt giữa các đội trưởng đã biến phiên đấu giá trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của tập phát sóng này.

Xúc động nhất trong tập 3 chính là phần chia sẻ chân thành từ 30 Anh Trai. Hustlang Robber nghẹn ngào thừa nhận từng có lúc muốn dừng lại vì cảm thấy “không thuộc về nơi này”, nhưng chính tình cảm và sự đồng hành của anh em đã tiếp thêm cho anh động lực.

Cody Nam Võ không kìm được nước mắt khi kể về nỗi mất mát lớn - bà ngoại qua đời ngay trong giai đoạn anh tham gia chương trình. Còn KHOI VU, lần đầu thú nhận hành trình gian nan tìm lại sự tự tin sau những biến cố cá nhân.

Không khí trường quay lắng đọng khi nhiều Anh trai rơi nước mắt.

Trong giây phút đặc biệt ấy, Vũ Cát Tường gọi đây là “dấu mốc tuổi trẻ” - nơi những trải nghiệm, thử thách và tình anh em gắn kết sẽ trở thành ký ức khó quên. Karik thì nhấn mạnh: “Hành trình này quan trọng hơn cả danh hiệu”.