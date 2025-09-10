Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Màn hô tên chọn ngành bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội trở thành “hiện tượng mạng”

LINH LÊ

HHTO - Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Match Day - buổi lễ chọn chuyên ngành cho các tân bác sĩ nội trú. Tưởng chừng chỉ là một hoạt động nội bộ của trường, thế nhưng những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các bác sĩ trẻ bước lên bục, đọc to tên mình và chọn ngành đã bất ngờ bùng nổ trên mạng xã hội.

Những ngành hot "cháy vé"

Chỉ sau vài giờ, TikTok, Facebook và YouTube ngập tràn video “gọi tên - chọn ngành”, khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ: “Hóa ra ngành Y cũng có một ngày long trọng và hồi hộp đến vậy!”.

"Không chỉ là ngày đăng ký chuyên ngành, Match Day 2025 còn là một lễ trưởng thành - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng", bài đăng trên fanpage trường chia sẻ. Chương trình Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo danh giá nhất trong hệ thống giáo dục y khoa Việt Nam, năm nay vừa tròn 50 năm.

Match Day được ví như một “sân khấu” để các tân bác sĩ nội trú công bố lựa chọn tương lai của mình. Và cũng như một concert có những ca khúc hit được chờ đón, một vài chuyên ngành đã “cháy vé” ngay từ đầu.

Trong Top 20 thí sinh điểm cao nhất, có đến 7 sinh viên chọn Sản phụ khoa và 4 sinh viên chọn Phẫu thuật tạo hình. Đặc biệt, ngành Phẫu thuật tạo hình chỉ có… 6 chỉ tiêu, khiến các sinh viên ở vị trí sau gần như không còn cơ hội.

Đáng chú ý, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú 2025 - bạn Vũ Ngọc Duy (24 tuổi, Phú Thọ) cũng đã chọn Sản phụ khoa. Sự lựa chọn này càng làm “nóng” thêm cuộc cạnh tranh ở ngành vốn đã rất được quan tâm.

546273828-1205186558320301-2529516446611306666-n.jpg
Thủ khoa Vũ Ngọc Duy công bố lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú tại buổi Match Day vào chiều 9/9. Ảnh: (Đại học Y Hà Nội)

Những con số biết nói: Áp lực và vinh quang

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, năm nay có 987 thí sinh tham dự kỳ thi nội trú, trong khi chỉ tiêu là 426 suất. Tỷ lệ trúng tuyển rơi vào khoảng 43% - một con số đủ để thấy sự khốc liệt của kỳ thi được mệnh danh là “đỉnh cao” trong đào tạo y khoa.

545248087-1205186338320323-5116946082585858053-n.jpg

Không chỉ thi căng thẳng, phần chọn ngành cũng đầy áp lực. Những sinh viên xếp sau không chỉ cần chuẩn bị nguyện vọng 2, mà thậm chí phải tính đến phương án thứ 4 hay thứ 5. Và cũng có trường hợp, vì hết chỉ tiêu hoặc không tìm thấy chuyên ngành phù hợp, một số bạn đành… rời "cuộc chơi", bỏ cơ hội theo đuổi bác sĩ nội trú.

Trước sự sôi động và “viral” của Match Day, thầy Nguyễn Lân Hiếu cũng gửi gắm một thông điệp quan trọng: “Nội trú là con đường vinh quang, nhưng cũng đầy chông gai. Không nên chạy theo trào lưu chọn ngành hot. Nếu không có đam mê thật sự, bạn sẽ khó đi lâu dài. Hãy lắng nghe trái tim mình, để có một tương lai do chính bản thân lựa chọn".

546348270-1205186541653636-8995834268518439745-n.jpg

Một ngày của ngành Y trở thành cảm hứng cho cộng đồng

Từ khán phòng trang nghiêm của Đại học Y Hà Nội, Match Day đã vượt ra ngoài phạm vi một buổi lễ chọn ngành, trở thành sự kiện truyền cảm hứng. Những khoảnh khắc “gọi tên - chọn ngành” không chỉ mang đến sự hồi hộp, mà còn khiến cộng đồng thêm hiểu, thêm trân trọng hành trình mà các bác sĩ trẻ đang bước đi.

Với 50 năm lịch sử đào tạo bác sĩ nội trú, Match Day 2025 có lẽ sẽ được nhớ đến như một cột mốc đặc biệt: nơi mà câu chuyện chọn ngành y khoa nghiêm túc lại có thể chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội.

cover.jpg
LINH LÊ
Trường Đại học Y Hà Nội
#Match Day 2025 #Bác sĩ nội trú #Trường Đại học Y Hà Nội #Chọn ngành y #Hiện tượng mạng #Bác sĩ trẻ #Y học

