60 máy tính và hơn 900 đầu sách được trao tặng cho 2 trường biên giới Đồng Nai

Tham dự chương trình có ông Lim Kay Siong - Trưởng Bộ phận Thương mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam; nhà báo Lý Thành Tâm - Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Tiền Phong tại TP.HCM; ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Bình Long; thầy Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ A; thầy Bùi Quốc Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Bình.

Trong nhiều năm qua, trường THPT Nguyễn Huệ A và trường Tiểu học Thanh Bình gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy vi tính chất lượng, nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập công nghệ thông tin tại trường.

Từ đó, nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập và trau dồi kiến thức, kỹ năng số cho các em học sinh, chương trình đã trao tặng 60 máy tính để bàn và hơn 900 đầu sách cho thư viện hai trường. Ngoài ra, tại trường Tiểu học Thanh Bình, Keppel cũng tài trợ hệ thống mái che và nâng cấp phòng tin học, mang đến một không gian học tập khang trang và thuận tiện hơn cho các em.

Tại chương trình, ông Lim Kay Siong nhấn mạnh kỹ năng số là yếu tố vô cùng quan trọng để thế hệ trẻ bắt nhịp với một thế giới ngày một phát triển nhanh chóng. Thông qua Bytes for Future - Cỗ máy tri thức, Keppel mong muốn có thể trang bị các công cụ kỹ thuật số và mang đến môi trường học tập phù hợp cho các em học sinh tại khu vực còn gặp nhiều khó khăn, để các em có thể học hỏi, trưởng thành và phát huy khả năng.

"Chúng tôi rất vui khi có thể đưa Bytes for Future đến với các em học sinh tại Đồng Nai và hy vọng chương trình sẽ góp phần mang đến giá trị lâu dài, giúp trải nghiệm học tập thêm phong phú và mở ra nhiều cơ hội trong tương lai hơn cho các em" - ông Lim Kay Siong nói.

Nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ: "Hôm nay, tôi rất vui khi Keppel phối hợp cùng Báo Tiền Phong đưa chương trình Bytes for Future - Cỗ máy tri thức đến với gần 1.300 học sinh tại trường THPT Nguyễn Huệ A và trường Tiểu học Thanh Bình. Tôi mong rằng những món quà này sẽ tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng biên tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập và cũng là chia sẻ thêm của chúng tôi với những hy sinh, vất vả của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người".

Thầy Bùi Quốc Việt - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Bình chia sẻ: "Trường nằm ở khu vực vùng sâu, gần biên giới, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ dạy và học công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, gần 20% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ thông tin cũng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ thiết thực của Keppel và Báo Tiền Phong thông qua chương trình Bytes for Future có ý nghĩa vô cùng to lớn".

Thầy Đào Nguyên Bình - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ A không giấu được niềm vui: "Những món quà thiết thực là máy tính, sách vở và sự đồng hành về tinh thần đã góp phần tháo gỡ khó khăn, mở ra cho thầy và trò nhà trường những điều kiện thuận lợi hơn trong giảng dạy và học tập, đặc biệt trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong thời đại số".

Trước đó, trong các năm 2022, 2023, 2024 và 2025 Keppel cùng báo Tiền Phong đã khởi xướng và thực hiện chương trình Living Well - dự án trao tặng máy lọc nước nhiễm mặn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề tại Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng… mang lại nước sạch cho hàng trăm nghìn hộ dân.