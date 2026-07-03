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Mặc đẹp suốt mùa Hè với những món đồ dễ di chuyển và có điểm nhấn tinh tế

Mai Lâm

HHTO - Để mặc đẹp suốt mùa Hè, đừng nghĩ đến việc trưng trổ quá nhiều hay mua sắm liên tục để chạy theo trend. Hãy chọn những món đồ thoáng, dễ di chuyển và có chút điểm nhấn nhỏ. Chỉ cần vậy thôi là trang phục đã có cảm giác thời trang hơn rất nhiều.

Romantic top

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Những chiếc áo mang tinh thần lãng mạn như áo bèo nhún, tay bồng, ren hoặc thêu hoa luôn là lựa chọn hoàn hảo cho mùa Hè. Khi phối cùng quần jeans ống loe, ôm nhẹ phần hông và đùi, sẽ khiến tổng thể vừa nữ tính, vừa tôn dáng mà không bị quá điệu. Chỉ cần thêm một đôi sandal quai mảnh hoặc giày ballet là đủ để trang phục trông cổ điển mà lại rất thời trang.

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Đầm/váy đính sequin

Sequin không còn là chất liệu chỉ dành cho tiệc tối. Mùa Hè năm nay, những chiếc váy đính sequin lấp lánh đã bước ra bờ biển và đi vào đời thường, cùng các nàng dạo phố.

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Công thức dễ áp dụng nhất là phối sequin cùng áo thun trắng in hình, hoặc áo tank top đơn giản, ôm eo. Sự đối lập giữa sự nổi bật của sequin và vẻ thoải mái của áo thun tạo nên một tổng thể thú vị, trẻ trung và đậm chất Hè.

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Áo sơ mi sọc

Một chiếc sơ mi sọc oversized gần như có thể đi cùng mọi món đồ trong tủ quần áo.

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Chất liệu mỏng nhẹ thoáng mát giúp che nắng, phù hợp cho những ngày thời tiết oi bức.

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Hãy mở vài cúc áo phía trên để lộ chiếc cổ đeo phụ kiện, dù là dây chuyền nhiều lớp hay vòng cổ bản nhỏ, chúng đều giúp bạn tạo điểm nhấn.

Chân váy dài mềm mại

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Những chiếc chân váy lụa hoặc váy hoa dáng dài, chất liệu rũ nhẹ luôn mang đến cảm giác bay bổng và dễ chịu.

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Đây là món đồ giúp trang phục trông chỉn chu ngay cả khi bạn chỉ phối cùng áo thun trắng đơn giản hoặc áo tank top ôm sát. Một đôi dép da tối giản, túi cói hoặc túi da lộn mềm sẽ hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính.

Mai Lâm
#thời trang #Phong cách thời trang mùa Hè #Trang phục nhẹ nhàng #thoáng mát #Xu hướng váy sequin và áo sơ mi sọc #Chọn đồ tôn dáng và nữ tính #Phối đồ đơn giản #tinh tế

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