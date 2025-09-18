Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ hoặc chuyển hướng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Đã có khoảng 30 chuyến bay đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) phải vòng chờ và có 5 chuyến phải chuyển hướng để hạ cánh xuống sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào chiều ngày 17/9. Lý do cụ thể của việc này là gì?

Trong khoảng một tiếng đồng hồ (khoảng 13h - 14h) ngày 17/9, ở khu vực sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã có mưa dông, có lúc gió cấp 6 (39 - 49 km/h, đây là cấp gió giống như áp thấp nhiệt đới). Các cơ sở điều hành bay đã điều chỉnh kế hoạch bay và sau một giờ, có khoảng 30 chuyến bay phải vòng chờ, 5 chuyến bay phải chuyển hướng, tới hạ cánh ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Ngoài ra, nhiều chuyến bay đã điều chỉnh kế hoạch cất cánh từ các sân bay khác, theo Vietnamnet.

Với gió cấp 6 thì nhìn chung các chuyến bay vẫn có thể hạ cánh được, nhưng còn tùy hướng gió, và trên thực tế thì gió cũng có thể làm máy bay mất ổn định ở đúng thời điểm hạ cánh quan trọng.

noibai.jpg
Sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA/ TPO.

Nhưng gió không phải là vấn đề duy nhất. Theo thông tin cụ thể, trong mưa dông chiều 17/9, ở sân bay Nội Bài tầm nhìn ngang giảm xuống 600 mét, có lúc chỉ còn 300 mét.

Nhiều người có thể nghĩ là tầm nhìn ngang 300 mét là nhiều rồi, nhưng trong hàng không thì không phải vậy.

Sân bay Nội Bài có hệ thống dẫn đường đạt tiêu chuẩn CAT II, theo trang web của ALS (Công ty cổ phần Logistics Hàng không). Ở tiêu chuẩn này, tầm nhìn ngang phải là 400 mét, theo Quy định về khí tượng hàng không dân dụng, được đăng trên trang Chinhphu.vn.

Trong hầu hết các trường hợp liên quan đến an toàn hàng không, chỉ cần một tiêu chuẩn không được đáp ứng là các chuyến bay đã không được hạ cánh để đảm bảo an toàn.

rain.jpg
Trong những ngày này, Hà Nội vẫn có mưa dông bất chợt, trong mưa dông có thể có gió mạnh. Ảnh minh họa: TPO.

Do đó, có thể thấy là trong chiều 17/9, ở khu vực sân bay Nội Bài đã có thời tiết xấu, gây nguy cơ cao đối với việc hạ cánh. Nên quyết định điều chỉnh kế hoạch bay thông qua quy trình CDM (quy trình phối hợp ra quyết định giữa nhiều bên liên quan trong hoạt động khai thác bay) là hoàn toàn có căn cứ, kịp thời và hợp lý.

Các cơ sở điều hành bay luôn tuân theo những quy trình an toàn bay rất nghiêm ngặt như vậy chính là để giảm rủi ro xuống mức thấp nhất, đảm bảo không xảy ra sự cố.

Thục Hân
